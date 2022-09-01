Гороскоп на 1 вересня 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро дають усвідомлення своєї сили.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 1 вересня 2022 року розповідає, що Овни будуть нестримно рухатися вперед, а у Близнят починається гарний період.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 1 вересня 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Лицар жезлів"
Нестримно рухайтеся вперед. У любові дійте активно. На роботі не байдикуйте.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Башта"
Очікуйте змін. У стосунках вас можуть образити. На роботі шукайте запасний варіант.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Імператриця"
Починається гарний період. У коханні виходьте на новий рівень. У русі кар'єрними сходами не зупиняйтеся.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Четвірка кубків"
Не відмовляйтеся від того, що вас пропонують. У почуттях визначиться, що ви хочете. На роботі опануйте свої почуття.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Світ"
Шукайте баланс. У стосунках опануйте почуття та розум. На роботі знайдіть гармонію.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Закохані"
Знайдіть кохання. У стосунках надихайтеся почуттями. На роботі шукайте однодумців.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Десятка кубків"
Потрібно унормувати своє життя. У коханні - все гаразд. На роботі справи налагодяться.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Король кубків"
Прислухайтеся до мудрих порад. Стрибайте у пристрасть у стосунках. На роботі очікуйте на покращення.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Четвірка жезлів"
Уважно підписуйте документи. У любові варто вийти на наступний рівень. У русі кар'єрними сходами не робіть зупинок.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Четвірка пентаклів"
Наведіть лад у фінансах. У стосунках пройдіть перевірку на любов до грошей. Заплануйте фінансові здобутки на роботі.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Смерть"
Час змін настав. Стосунки можуть або закінчитися, або оновитися. На роботі остерігайтеся викликів.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Страшний суд"
Пам'ятайте про наслідки своїх вчинків. У коханні може бути боляче. На роботі ретельно перевіряйте документи.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Читайте також: