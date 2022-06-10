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Гороскоп на 10 червня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

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Гороскоп на 10 червня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Фото: Pexels

Карти Таро озвучують підказки долі.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 10 червня 2022 року розповідає, що Близнятам варто бути обережними, а Ракам потрібно не влаштовувати зайвої боротьби. 

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 10 червня 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Дев'ятка жезлів"

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Не створюйте собі самі проблем. У стосунках не варто конфліктувати. На роботі краще перечекати складні часи. 

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Король кубків"

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Відкрийте ваше серце. У любові прислухайтеся до поради мудрого чоловіка. А на роботі — до голосу серця. 

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Трійка мечів"

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Будьте обережні. У стосунках не піддавайтеся на ревнощі. А на роботі не беріть близько до серця критику. 

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "П'ятірка жезлів"

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Не влаштовуйте марної боротьби. У стосунках не варто сваритися, а на роботі не влаштовуйте конфліктів. 

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Верховна жриця"

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Прислухайтеся до голосу серця. В коханні довіряйте інтуїції. У робочих справах не уникайте порад внутрішнього голосу. 

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Самітник"

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Час перепочити. У стосунках зробіть паузу, а на роботі краще взяти відгул. 

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Сімка пентаклів"

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Добряче працюйте, щоб отримати плоди. У стосунках над покращенням фінансового потенціалу дійте разом. На роботі запропонуйте цікаві ідеї. 

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Король мечів"

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Сконцентруйтеся. У стосунках будьте холодними, мов лід. На роботі продемонструйте характер. 

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Десятка пентаклів"

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Ситуація покращується. У коханні йдіть назустріч одне одному. Дійте активно на роботі. 

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Туз мечів"

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Проявіть інтелект. У стосунках пограйте в інтелектуальні ігри. А на роботі проявіть креативність. 

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Лицар кубків"

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Варто відкрити своє серце. У стосунках довіряйте одне одному. На роботі прислухайтеся до поради мудрого чоловіка. 

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Правосуддя"

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Знайдіть баланс. У стосунках шукайте золоту середину. А на роботі не варто конфліктувати. 

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