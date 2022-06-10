Гороскоп на 10 червня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Гороскоп на 10 червня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро озвучують підказки долі.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 10 червня 2022 року розповідає, що Близнятам варто бути обережними, а Ракам потрібно не влаштовувати зайвої боротьби.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 10 червня 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Дев'ятка жезлів"

Не створюйте собі самі проблем. У стосунках не варто конфліктувати. На роботі краще перечекати складні часи.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Король кубків"

Відкрийте ваше серце. У любові прислухайтеся до поради мудрого чоловіка. А на роботі — до голосу серця.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Трійка мечів"

Будьте обережні. У стосунках не піддавайтеся на ревнощі. А на роботі не беріть близько до серця критику.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "П'ятірка жезлів"

Не влаштовуйте марної боротьби. У стосунках не варто сваритися, а на роботі не влаштовуйте конфліктів.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Верховна жриця"

Прислухайтеся до голосу серця. В коханні довіряйте інтуїції. У робочих справах не уникайте порад внутрішнього голосу.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Самітник"

Час перепочити. У стосунках зробіть паузу, а на роботі краще взяти відгул.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Сімка пентаклів"

Добряче працюйте, щоб отримати плоди. У стосунках над покращенням фінансового потенціалу дійте разом. На роботі запропонуйте цікаві ідеї.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Король мечів"

Сконцентруйтеся. У стосунках будьте холодними, мов лід. На роботі продемонструйте характер.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Десятка пентаклів"

Ситуація покращується. У коханні йдіть назустріч одне одному. Дійте активно на роботі.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Туз мечів"

Проявіть інтелект. У стосунках пограйте в інтелектуальні ігри. А на роботі проявіть креативність.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Лицар кубків"

Варто відкрити своє серце. У стосунках довіряйте одне одному. На роботі прислухайтеся до поради мудрого чоловіка.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Правосуддя"

Знайдіть баланс. У стосунках шукайте золоту середину. А на роботі не варто конфліктувати.

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