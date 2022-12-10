Гороскоп на 10 грудня 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро допомагають нам усвідомити свої страхи.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 10 грудня 2022 року розповідає, що Левам варто бути обережними, а Дівам буде важко.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 10 грудня 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Лицар жезлів"

Вчіть вперед на всіх парах. У стосунках продемонструйте пристрасть. Сміливо рухайте назустріч пригодам на роботі.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Лицар пентаклів"

Час для покращення фінансової ситуації настав. У стосунках оберіть спільну фінансову мету і шукайте кращу роботу.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Дев'ятка пентаклів"

Ви досягнули чимало. Не розгубіть цього. У любові дозвольте бути трішки слабшими. А на роботі продемонструйте характер.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Сонце"

Справи покращуються. Насолоджуйтеся стосунками. А у русі кар'єрними сходами не бійтеся висловлювати власну думку.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "П'ятірка мечів"

Вас можуть обманути. У стосунках та у спілкуванні з колегами варто проявити сильну обережність.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Десятка жезлів"

Буде важко, але ви впораєтеся. У стосунках не беріть на себе зайвий тягар. А на роботі уникайте конфліктних ситуацій.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Король жезлів"

Продемонструйте характер. У стосунках покажіть пристрасть. А у робочих викликав проявіть силу волі.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Паж пентаклів"

Створіть фінансовий план. У стосунках остерігайтеся аферистів. На роботі започаткуйте новий проєкт.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Дев'ятка кубків"

Насолоджуйтеся тим, що маєте. У любові розкрийте ширше серце. А на роботі прислухайтеся до голосу серця.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Колісниця"

Все змінюється. Варто вирушити у романтичну подорож з другою половинкою. А на роботі можливі відрядження.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Колесо Фортуни"

Очікуйте на щось нове у житті. Стосунки зазнають змін. А на роботі потурбуйтеся про фінансову подушку.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Шістка кубків"

Час згадати про старих друзів. У стосунках подивіться разом старий фільм. А на роботі знайдіть однодумців.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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