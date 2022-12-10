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Гороскоп на 10 грудня 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
151
Час на прочитання
3 хв
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Гороскоп на 10 грудня 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Фото: ТСН.ua

Карти Таро допомагають нам усвідомити свої страхи.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 10 грудня 2022 року розповідає, що Левам варто бути обережними, а Дівам буде важко. 

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 10 грудня 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Лицар жезлів"

Вчіть вперед на всіх парах. У стосунках продемонструйте пристрасть. Сміливо рухайте назустріч пригодам на роботі. 

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Лицар пентаклів"

Час для покращення фінансової ситуації настав. У стосунках оберіть спільну фінансову мету і шукайте кращу роботу. 

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Дев'ятка пентаклів"

Ви досягнули чимало. Не розгубіть цього. У любові дозвольте бути трішки слабшими. А на роботі продемонструйте характер.  

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Сонце"

Справи покращуються. Насолоджуйтеся стосунками. А у русі кар'єрними сходами не бійтеся висловлювати власну думку. 

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "П'ятірка мечів"

Вас можуть обманути. У стосунках та у спілкуванні з колегами варто проявити сильну обережність. 

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Десятка жезлів"

Буде важко, але ви впораєтеся. У стосунках не беріть на себе зайвий тягар. А на роботі уникайте конфліктних ситуацій. 

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Король жезлів"

Продемонструйте характер. У стосунках покажіть пристрасть. А у робочих викликав проявіть силу волі. 

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Паж пентаклів"

Створіть фінансовий план. У стосунках остерігайтеся аферистів. На роботі започаткуйте новий проєкт. 

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Дев'ятка кубків"

Насолоджуйтеся тим, що маєте. У любові розкрийте ширше серце. А на роботі прислухайтеся до голосу серця. 

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Колісниця"

Все змінюється. Варто вирушити у романтичну подорож з другою половинкою. А на роботі можливі відрядження. 

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Колесо Фортуни"

Очікуйте на щось нове у житті. Стосунки зазнають змін. А на роботі потурбуйтеся про фінансову подушку. 

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Шістка кубків"

Час згадати про старих друзів. У стосунках подивіться разом старий фільм. А на роботі знайдіть однодумців. 

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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Дата публікації
Перегляди
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