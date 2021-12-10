Гороскоп на 10 грудня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Гороскоп на 10 грудня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро дають змогу оцінити ситуацію збоку.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 10 грудня 2021 року розповідає, що Овнам слід рухатися вперед, а Тельцям - святкувати маленькі перемоги.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 10 грудня 2021 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Двійка пентаклів"

Потурбуйтеся про міцний фундамент і сміливо рухайтеся вперед. У стосунках не забувайте про партнерство. На роботі подбайте про захист своїх інтересів.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Трійка кубків"

Святкуйте маленькі перемоги. У стосунках прагніть до чуттєвої насолоди. На роботі влаштуйте корпоратив.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Смерть"

Очікуйте на кардинальні зміни. У стосунках може бути боляче. На роботі потурбуйтеся про запасний варіант.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Король жезлів"

Захищайте свої позиції. У стосунках обирайте гідного партнера. На роботі щосили опирайтеся проблемам.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Сімка пентаклів"

Працюйте над професійним розвитком. У стосунках замисліться над спільною справою. На роботі треба проявити свої кращі сторони.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Четвірка пентаклів"

Охороняйте свої позиції. У стосунках покажіть свою силу. А на роботі більше розвивайтеся.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Дев'ятка мечів"

Попереду вас очікують випробування. У стосунках можуть вилізти на поверхню комплекси. А на роботі вам заважатимуть ваші страхи.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Трійка пентаклів"

Працюйте та отримаєте гідний результат. У стосунках потрібно більше покладатися на себе. На роботі започаткуйте новий проєкт.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Лицар мечів"

Сміливо рухайтеся до своєї мети. На роботі посилено займіться справами. У стосунках приховайте свої почуття.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Двійка кубків"

Слід порозумітися з людьми, які вас оточують. На роботі шукайте однодумців. А в стосунках не забувайте про дружбу.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Десятка кубків"

ТСН.ua

Ситуація покращується. У стосунках рухайтеся на випередження. На роботі подружіться з колегами.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Десятка пентаклів"

Не забувайте про щасливий випадок. На роботі сподівайтеся на удачу. У стосунках опирайтеся проблемам.

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