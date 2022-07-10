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Гороскоп на 10 липня 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

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Гороскоп на 10 липня 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Фото: ТСН.ua

Карти Таро дають опору в житті.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 12 серпня 2021 року розповідає, що Рак слід пробивати шлях до успіху, а Левам слід відкрити серце. 

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 12 серпня 2021 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Королева кубків"

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Рухайтеся назустріч своєму серцю. У стосунках прислухайтеся до інтуїції. А на роботі будьте обережними з власними емоціями - вони можуть заважати. 

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Повішений"

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Змініть своє ставлення до ситуації. У коханні все може перевернутися з ніг на голову. На роботі потурбуйтеся про запасний варіант. 

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Страшний суд"

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Навчіться відповідати за свої слова та вчинки. У стосунках пам'ятайте і про почуття другої половинки. На роботі не наробіть помилок. 

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Туз мечів"

Пробивайте шлях до успіху вашим інтелектом. У стосунках займіться чимось цікавим разом. А на роботі продемонструйте професіоналізм та впертість. 

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Лицар кубків"

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Відкривайте іноді своє серце. У любові робіть приємні сюрпризи другій половинці. На роботі дослухайтеся до порад внутрішнього голосу. 

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Справедливість"

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Ставтеся до людей так, якби хотіли, щоб ставилися до вас. У стосунках збалансуйте почуття і розум. На роботі уникайте конфліктів. 

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Самітник"

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Настав час замислитися над своїм життя. У стосунках візьміть паузу. А на роботі вам необхідний відпочинок. 

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Імператриця"

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Слухай свого тіла і свого серця. У любові почуйте голос інтуїції. А на роботі знайдіть однодумців.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "П'ятірка жезлів"

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Не створюйте собі проблем. У стосунках не варто конфліктувати. На роботі з'явиться чимало нових викликів. 

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Вісімка мечів"

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Буде боляче, але ви знаєте як діяти далі. У стосунках не заплющуйте очі на очевидне. На роботі з'являться конфліктні ситуації.  

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Трійка жезлів"

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Попереду - чимало нових відкриттів. У стосунках відкривайте нові грані. У робочих питання спробуйте щось нове. 

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Королева пентаклів"

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Здобувайте нові вершини. У стосунках пройдіть перевірку на міцність. У русі кар'єрними сходами не робіть зупинок. 

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