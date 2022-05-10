Гороскоп на 10 травня 2022 для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Гороскоп на 10 травня 2022 для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро дають змогу знайти опору в житті.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 10 травня 2022 року розповідає, що Овнам варто насолоджуватися почуттями, а Близнятам не варто відмовлятися від того, що їм пропонують.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 10 травня 2022 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Туз кубків"

Насолоджуйтеся почуттями. Віддайтеся стосункам на повну. На роботі покажіть, що вам подобається те, чим ви займаєтеся.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Вісімка жезлів"

Доведеться захищати те, що вам дороге. У стосунках цінуйте те, що маєте. Активно дійте на роботі.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Четвірка кубків"

Не відмовляйтеся від того, що вам пропонують. Задумайтеся над стосунками. А на роботі розгляньте різні види співпраці з керівництвом.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Двійка пентаклів"

Вміння тримати баланс - ось ваше основне кредо. У стосунках навчіться урівноважувати раціо та емоціо. Спробуйте щось нове на роботі.

ЛЕВ (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Закохані"

Йдіть назустріч людям. У коханні ширше відкрийте своє серце. Довіряйте партнерам по бізнесу.

ДІВА (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Дев’ятка мечів"

На вас чекають випробування. У коханні може бути боляче. На роботі треба запастися терпінням.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Паж жезлів"

Скористайтеся вашим розумом. У стосунках дійте активніше. У русі кар’єрними сходами проявіть себе.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Вісімка мечів"

Вперед і тільки вперед. У стосунках варто прагнути чогось разом. Щодо роботи, то потрібно показати свою амбіційність.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Двійка мечів"

Розв’яжіть зав’язані очі. У коханні буде боляче. А на роботі варто розкрити очі на те, що ви і так знаєте.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Трійка пентаклів"

Працюйте на благо. Отримайте щось у стосунках. Поділіться здобутками на роботі з іншими.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Трійка кубків"

Варто розслабитися. У стосунках час розважитися. Влаштуйте невелику вечірку на роботі.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Імператриця"

Час для родючості. Будьте креативними у стосунках та продуктивними на роботі.

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