Гороскоп на 10 травня 2023 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 10 квітня 2023 року розповідає, що у Скорпіонів покращиться ситуація, а Стрільцям варто зробити вибір.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 10 квітня 2023 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "П'ятірка пентаклів"

Не варто тринькати кошти направо і наліво. У стосунках почніть разом заощаджувати. Дійте обережно на роботі.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Сімка кубків"

Не женіться за всім і відразу. У любові навчіть розсудливо обирати. У русі кар'єрними сходами оберіть одну мету.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Четвірка мечів"

Не біжіть. Знайдіть час для перепочинку. У любові робіть паузи. А на роботі потурбуйтеся про новорічну відпустку.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Король кубків"

Відкрийте своє серце. У стосунках дослухайтеся до мудрих порад. А на роботі урівноважте емоційний стан.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Сила"

Продемонструйте силу. У стосунках шукайте гармонію. А у розв'язанні робочих питань проявіть професіоналізм.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Четвірка жезлів"

Шукайте баланс. Час стосункам вийти на новий рівень. На роботі вас чекають нові виклики, але ви впораєтеся.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Двійка кубків"

Рухайтеся назустріч одне одному. У любові не забувайте про дружбу. На роботі розраховуйте на колег.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Десятка кубків"

Ситуація покращується. Насолоджуйте стосунками. Дійте активно на роботі.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Закохані"

Ви маєте зробити вибір, тому пам'ятайте про наслідки. У стосунках додайте вогню. А на роботі шукайте партнерів.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Двійка мечів"

Буде боляче. У стосунках захистіть своє серце. У розв'язанні робочих питань краще піти у глуху оборону.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Вісімка жезлів"

Захищайте те, що дороге вам. У любові рухайтеся назустріч партнеру. Дійте обережно у робочих ситуаціях.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Дурень"

Не бійтеся робити перший крок. Шукайте щось нове у стосунках. Сподівайтеся на краще на роботі.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.

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