Гороскоп на 10 вересня 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро допомагають нам зрозуміти наші можливості.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 10 вересня 2022 року розповідає, що Рибам не варто забувати про друзів, а Ракам - про інтуїцію.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 10 вересня 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Справедливість"

Завжди пам'ятайте про наслідки своїх вчинків. У стосунках шукайте баланс. А на роботі варто знайти "золоту середину".

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Паж жезлів"

Замисліться над своїми словами. У стосунках не варто ранити ними партнера. На роботі прорубуйте свою дорогу вперед.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Двійка мечів"

Рухайтеся вперед. У стосунках заберіть "пов'язку" з очей. У русі кар'єрними сходами вам можуть зробити боляче.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Верховна жриця"

Не забувайте про власну інтуїцію. У любові прислухайтеся до голосу серця. А на роботі почуйте нарешті внутрішній голос.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Колісниця"

Все рухається вперед. У любові вирушайте кудись разом. А на роботі вас можуть очікувати відрядження.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Королева жезлів"

Розум - ваша основна зброя. У стосунках не ображайте другу половинку. А на роботі час ставати успішним.

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ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Паж кубків"

Угамуйте свої почуття. На роботі варто попрацювати з комплексами. А у стосунках час рухатися далі.

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СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Шістка мечів"

Не робіть побут основою всього. На роботі вас очікують виклики. У стосунках можете посваритися.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Паж пентаклів"

Працюйте заради майбутнього. У стосунках пройдіть перевірку коштами. На роботі замисліться над розвитком.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Зірка"

Все чудово. Насолоджуйтеся стосунками та не розпочинайте нового на роботі.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Десятка мечів"

Може бути важко. У стосунках не варто сваритися. А на роботі - робити чужу роботу.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Шістка кубків"

Не забувайте про друзів. У любові варто насолоджуватися почуттями. А на роботі шукайте вірних колег.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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