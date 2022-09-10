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Гороскоп на 10 вересня 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

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Гороскоп на 10 вересня 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Фото: ТСН.ua

Карти Таро допомагають нам зрозуміти наші можливості.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 10 вересня 2022 року розповідає, що Рибам не варто забувати про друзів, а Ракам - про інтуїцію. 

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 10 вересня 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Справедливість"

Завжди пам'ятайте про наслідки своїх вчинків. У стосунках шукайте баланс. А на роботі варто знайти "золоту середину". 

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Паж жезлів"

Замисліться над своїми словами. У стосунках не варто ранити ними партнера. На роботі прорубуйте свою дорогу вперед. 

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Двійка мечів"

Рухайтеся вперед. У стосунках заберіть "пов'язку" з очей. У русі кар'єрними сходами вам можуть зробити боляче.  

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Верховна жриця"

Не забувайте про власну інтуїцію. У любові прислухайтеся до голосу серця. А на роботі почуйте нарешті внутрішній голос. 

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Колісниця"

Все рухається вперед. У любові вирушайте кудись разом. А на роботі вас можуть очікувати відрядження. 

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Королева жезлів"

Розум - ваша основна зброя. У стосунках не ображайте другу половинку. А на роботі час ставати успішним.   

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Паж кубків"

Угамуйте свої почуття. На роботі варто попрацювати з комплексами. А у стосунках час рухатися далі.  

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Шістка мечів"

Не робіть побут основою всього. На роботі вас очікують виклики. У стосунках можете посваритися.  

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Паж пентаклів"

Працюйте заради майбутнього. У стосунках пройдіть перевірку коштами. На роботі замисліться над розвитком. 

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Зірка"

Все чудово. Насолоджуйтеся стосунками та не розпочинайте нового на роботі. 

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Десятка мечів"

Може бути важко. У стосунках не варто сваритися. А на роботі - робити чужу роботу. 

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Шістка кубків"

Не забувайте про друзів. У любові варто насолоджуватися почуттями. А на роботі шукайте вірних колег. 

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
6114
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