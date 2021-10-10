Гороскоп на 10 жовтня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Гороскоп на 10 жовтня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро дають змогу зрозуміти, що ми хочемо.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 10 жовтня 2021 року розповідає, що Овнам слід шукати партнерства, а Дівам - не створювати собі проблем.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 10 жовтня 2021 для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Двійка кубків"

Шукайте партнерства. У стосунках можна діяти емоційно. Спробуйте опанувати почуття на роботі.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Вісімка жезлів"

Потрібно рухатися вперед. У любові дійте стрімко. У робочих питаннях потрібно наростити швидкість.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Туз мечів"

Скористайтеся вашим інтелектом. У стосунках проявіть розумні дії. На роботі скористайтеся розумними ідеями.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Туз кубків"

Попрацюйте з вашими емоціями. У стосунках розчиніться у насолоді. На роботі зрозумійте, що ви хочете.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "П'ятірка мечів"

Вас можуть образити. Захищайте свої почуття. На роботі не дайте зробити вам боляче.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Дев'ятка жезлів"

Не створюйте самі собі проблем. У стосунках очікуйте на випробування. На роботі не поспішайте рухатися вперед.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Туз пентаклів"

Справи покращуються. У стосунках дозвольте собі трішки розслабитися. На роботі заплануйте подальший розвиток.

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СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Шістка мечів"

Не робіть побут основою усього. У роботі очікуйте нових викликів. А у стосунках з другою половинкою - сварок.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Десятка пентаклів"

Справи покращуються. У любові не ображайте партнера чи партнерку. А на роботі дійте згідно з планом.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Сила"

Подивіться у вічі власним страхам. У стосунках опануйте свої прагнення. А на роботі покажіть професіоналізм.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Шістка пентаклів"

Гідно працюйте та отримаєте результат. У стосунках очікуйте на сюрприз. А на роботі

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Місяць"

Приховане стане явним. У любові остерігайте проблем. А на роботі попрацюйте з власними комплексами.

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