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Гороскоп на 11 березня 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

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Гороскоп на 11 березня 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

ТСН.ua

Карти Таро допомагають у критичні моменти життя.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 11 березня 2022 року розповідає, що у Скорпіонів покращиться ситуація, а Стрільцям варто зробити вибір. 

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 11 березня 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "П'ятірка пентаклів"

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Не варто тринькати кошти направо і наліво. У стосунках почніть разом заощаджувати. Дійте обережно на роботі. 

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Сімка кубків"

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Не женіться за всім і відразу. У любові навчіть розсудливо обирати. У русі кар'єрними сходами оберіть одну мету. 

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Четвірка мечів"

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Не біжіть. Знайдіть час для перепочинку. У любові робіть паузи. А на роботі потурбуйтеся про відпустку. 

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Король кубків"

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Відкрийте своє серце. У стосунках дослухайтеся до мудрих порад. А на роботі урівноважте емоційний стан.  

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Сила"

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Продемонструйте силу. У стосунках шукайте гармонію. А у розв'язанні робочих питань проявіть професіоналізм. 

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Четвірка жезлів"

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Шукайте баланс. Час стосункам вийти на новий рівень. На роботі вас чекають нові виклики, але ви впораєтеся. 

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Двійка кубків"

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Рухайтеся назустріч одне одному. У любові не забувайте про дружбу. На роботі розраховуйте на колег.  

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Десятка кубків"

© ТСН.ua
ТСН.ua

Ситуація покращується. Насолоджуйте стосунками. Дійте активно на роботі. 

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Закохані"

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Ви маєте зробити вибір, тому пам'ятайте про наслідки. У стосунках додайте вогню. А на роботі шукайте партнерів. 

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Двійка мечів"

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Буде боляче. У стосунках захистіть своє серце. У розв'язанні робочих питань краще піти у глуху оборону. 

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Вісімка жезлів"

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Захищайте те, що дороге вам. У любові рухайтеся назустріч партнеру. Дійте обережно у робочих ситуаціях. 

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Дурень"

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Не бійтеся робити перший крок. Шукайте щось нове у стосунках. Сподівайтеся на краще на роботі. 

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