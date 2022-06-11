Гороскоп на 11 червня 2022 для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро підкажуть вам ваш шлях.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 11 червня 2022 року розповідає, що страхи Овнів вилізуть на поверхню, а Тельцям не варто зациклюватися на побуті.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 11 червня 2022 для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Дев'ятка мечів"
Ваші страхи вилізуть на поверхню. У стосунках буде боляче. На роботі очікуйте нових випробувань.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Шістка мечів"
На варто лише на одному побуті будувати своє життя. У коханні не ображайте одне одного. На роботі буде важко.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Королева пентаклів"
Опануйте себе. Почніть заощаджувати в стосунках. На роботі візьміться за новий проєкт.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Імператор"
Впевнено стійте на ногах. У стосунках проявіть силу. На роботі опануйте свої почуття та емоції.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Вісімка кубків"
Ваша дорога тільки починається. Не витрачайте емоції даремно. У робочих питаннях не показуйте емоцій.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Башта"
Все може знищитися. У стосунках очікуйте змін. Краще знайдіть собі нову роботу.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Король пентаклів"
Шукайте нові можливості. У любові визначіться з вашим майбутнім. Придумайте ще якийсь спосіб для заробляння грошей.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Туз жезлів"
Ви — чиста енергія. Спробуйте щось нове у стосунках. У русі кар'єрними сходами не стримуйте себе.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Туз кубків"
Наповніться енергією. Розкрийтеся заново у стосунках. У робочих питаннях прислухайтеся до голосу серця.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Четвірка мечів"
Знайдіть місце для спокою. У стосунках візьміть паузу, а на роботі — час перепочити.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Імператриця"
Розвивайтеся. У любові розкрийте ваші почуття на повну. А на роботі продовжуйте активність.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Шістка пентаклів"
Очікуйте на винагороду. У стосунках обирайте стабільність. Дійте спокійно на роботі.
Читайте також: