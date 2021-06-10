Гороскоп на 11 червня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро ретранслюють підказки всесвіту.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 11 червня 2021 розповідає, що Овнам варто насолоджуватися почуттями, а Близнятам не варто відмовлятися від того, що їм пропонують.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 11 вересня 20211 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Туз кубків"

Насолоджуйтеся почуттями. Віддайтеся стосункам на повну. На роботі покажіть, що вам подобається те, чим ви займаєтеся.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Вісімка жезлів"

Доведеться захищати те, що вам дороге. У стосунках цінуйте те, що маєте. Активно дійте на роботі.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Четвірка кубків"

ТСН.ua

Не відмовляйтеся від того, що вам пропонують. Задумайтеся над стосунками. А на роботі розгляньте різні види співпраці з керівництвом.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Двійка пентаклів"

Вміння тримати баланс - ось ваше основне кредо. У стосунках навчіться урівноважувати раціо та емоціо. Спробуйте щось нове на роботі.

ЛЕВ (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Закохані"

Йдіть назустріч людям. У коханні ширше відкрийте своє серце. Довіряйте партнерам по бізнесу.

ДІВА (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Дев’ятка мечів"

На вас чекають випробування. У коханні може бути боляче. На роботі треба запастися терпінням.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Паж жезлів"

Скористайтеся вашим розумом. У стосунках дійте активніше. У русі кар’єрними сходами проявіть себе.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Вісімка жезлів"

Вперед і тільки вперед. У стосунках варто прагнути чогось разом. Щодо роботи, то потрібно показати свою амбіційність.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Двійка мечів"

Розв’яжіть зав’язані очі. У коханні буде боляче. А на роботі варто розкрити очі на те, що ви і так знаєте.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Трійка пентаклів"

Працюйте на благо. Отримайте щось у стосунках. Поділіться здобутками на роботі з іншими.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Трійка кубків"

Варто розслабитися. У стосунках час розважитися. Влаштуйте невелику вечірку на роботі.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Імператриця"

Час для родючості. Будьте креативними у стосунках та продуктивними на роботі.

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