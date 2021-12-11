Гороскоп на 11 грудня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Гороскоп на 11 грудня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро дозволяють дізнатися більше про себе.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 11 грудня 2021 року розповідає, що Близнятам час заощаджувати кошти, а Ракам заважатимуть комплекси.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 11 грудня 2021 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Король жезлів"

Проявіть свою силу. У стосунках спробуйте продемонструвати темперамент. А на роботі - професіоналізм.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Сімка пентаклів"

Не закопуйте свій талант у землю. У стосунках потрібно більше працювати над розвитком. У стосунках зрозумійте, що ви хочете насправді.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Четвірка пентаклів"

Час заощаджувати кошти. На роботі опирайтеся новим викликам. А в стосунках шукайте вірних партнерів.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Дев'ятка мечів"

Зараз вам заважатимуть ваші страхи та комплекси. На роботі очікуйте нових викликів. Дійте обережно на роботі.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Трійка пентаклів"

Працюйте та отримаєте гідний результат. На роботі запропонуйте щось нове. У стосунках почніть більше довіряти партнеру.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Лицар жезлів"

Стрімко рухайтеся вперед. У стосунках не робіть боляче партнеру. На роботі очікуйте на конфлікти.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Двійка кубків"

Шукайте партнерів. У стосунках не забувайте про друзів. На роботі розпочніть щось нове.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Десятка кубків"

Працюйте над почуттями. Не дайте, щоб емоції переповнили вас на роботі. У стосунках насолоджуйтеся щастям.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Десятка пентаклів"

Рухайтеся вперед. На роботі варто зрозуміти, куди ви прагнете рухатися. А у стосунках реалізуйте ваші мрії разом.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Самітник"

Зараз потрібно побути на самоті. У стосунках візьміть паузу, а на роботі - відгул.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Світ"

Урівноважте ваші почуття та розум. У стосунках шукайте золоту середину. А на роботі дійте активніше.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Вісімка жезлів"

Вперед і тільки вперед. На роботі потрібно активізувати діяльність. Заплануйте щось нове у стосунках.

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