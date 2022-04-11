Гороскоп на 11 квітня 2022 для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро допомагають прийти з точки А в точку В.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 11 квітня 2022 року розповідає, що Близнятам треба сміливо рухатися вперед, а Дів очікує успіх.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 11 квітня 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Четвірка мечів"
Потрібно перепочити. У любові візьміть паузу, щоб розібратися у собі. На роботі потрібно узяти відгул.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Імператриця"
Настає час родючості. У стосунках очікуйте на плоди любові. На роботі буде плідне завершення проєкту.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Лицар мечів"
Рухайтеся сміливо уперед. У любові не пораньте слова партнера або партнерку. На роботі дійте активно.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Шістка пентаклів"
Гідно працюйте й отримаєте результат. У стосунках розраховуйте на приємні подарунки. На роботі треба працювати більше.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Вісімка пентаклів"
Час обточувати власний талант. У любові працюйте разом над результатом. У русі кар'єрними сходами варто не робити зупинок.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Король пентаклів"
Очікуйте на успіх. Дійте активно на роботі. На роботі очікуйте на гідний результат.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Башта"
Пам'ятайте про те, що все може змінитися в одну мить. У стосунках та на роботі очікуйте змін.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Туз пентаклів"
Ви досягнули успіху. У стосунках очікуйте чогось грандіозного. На роботі потрібно добряче попрацювати.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Сила"
Проявіть силу. У любові продемонструйте характер. Очікуйте нових робочих викликів.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Король жезлів"
Дійте активно. У стосунках додайте драйву. Шукайте нових пригод на роботі.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Десятка жезлів"
Буде важко. У стосунках вам можуть зробити боляче. На роботі слід сконцентрувати сили на чомусь одному.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "П'ятірка пентаклів"
Слід не займатися марнотратством. У стосунках варто трішки обмежити свої емоції. А на роботі доведеться затягнути пояси.
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