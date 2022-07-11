Гороскоп на 11 липня 2022 для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро допомагають зрозуміти, що робити далі.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 11 липня 2022 року розповідає, що Близнятам слід продемонструвати характер, а Скорпіонам не варто обманювати себе.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 11 липня 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Четвірка мечів"
Настав час перепочити. У стосунках варто помізкувати над їхньою метою. А на роботі потрібно взяти відгул.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Король кубків"
Відкрийте ваше серце ширше. У любові прислухайтеся до голосу серце. У робочих моментах варто послухати інтуїції.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Сила"
Проявіть силу. У стосунках важливо продемонструвати характер, а у русі кар'єрними сходами - професіоналізм.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Четвірка жезлів"
Хороший час для укладання угод. У стосунках варто перейти на наступний рівень. А на роботі замисліться над подальшим поступом.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Двійка кубків"
Шукайте підтримки та братерства. У стосунках рухайтеся назустріч одне одному. На роботі знайдіть однодумців.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Десятка кубків"
Насолоджуйтеся тим, що маєте. У любові варто прагнути нових висот. А на роботі все буде гаразд.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Закохані"
Прийшов час обирати. У стосунках краще перевірте партнера або партнерку. На роботі варто перепочити.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Двійка мечів"
Ви знаєте, що робити, але обманюєте самі себе. У стосунках буде боляче. На роботі очікуйте нових викликів.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Сімка жезлів"
Захищайте те, що важливе для вас. У стосунках доведеться боротися за свої почуття. У русі кар'єрними сходами захищайте своє місце під сонцем.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Паж мечів"
Ви отримаєте те, що хочете. У любові не пораньте партнера чи партнерку своїми словами. На роботі відстоюйте свої позиції.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "П'ятірка пентаклів"
Буде важко. У стосунках попереду - великі труднощі. На роботі треба добре затягнути паски.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Дурень"
Рухайтеся вперед, але не впадіть додолу. У любові просувайтеся вперед обережно. На роботі розпочніть новий проєкт.
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