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Гороскоп на 11 липня 2022 для всіх знаків зодіаку за картами Таро

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Гороскоп на 11 липня 2022 для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Фото: ТСН.ua

Карти Таро допомагають зрозуміти, що робити далі.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 11 липня 2022 року розповідає, що Близнятам слід продемонструвати характер, а Скорпіонам не варто обманювати себе. 

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 11 липня 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Четвірка мечів"

©

Настав час перепочити. У стосунках варто помізкувати над їхньою метою. А на роботі потрібно взяти відгул. 

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Король кубків"

©

Відкрийте ваше серце ширше. У любові прислухайтеся до голосу серце. У робочих моментах варто послухати інтуїції.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Сила"

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Проявіть силу. У стосунках важливо продемонструвати характер, а у русі кар'єрними сходами - професіоналізм. 

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Четвірка жезлів"

©

Хороший час для укладання угод. У стосунках варто перейти на наступний рівень. А на роботі замисліться над подальшим поступом. 

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Двійка кубків"

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Шукайте підтримки та братерства. У стосунках рухайтеся назустріч одне одному. На роботі знайдіть однодумців. 

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Десятка кубків"

© ТСН.ua
Фото: ТСН.ua

Насолоджуйтеся тим, що маєте. У любові варто прагнути нових висот. А на роботі все буде гаразд. 

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Закохані"

©

Прийшов час обирати. У стосунках краще перевірте партнера або партнерку. На роботі варто перепочити. 

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Двійка мечів"

©

Ви знаєте, що робити, але обманюєте самі себе. У стосунках буде боляче. На роботі очікуйте нових викликів. 

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Сімка жезлів"

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Захищайте те, що важливе для вас. У стосунках доведеться боротися за свої почуття. У русі кар'єрними сходами захищайте своє місце під сонцем. 

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Паж мечів"

©

Ви отримаєте те, що хочете. У любові не пораньте партнера чи партнерку своїми словами. На роботі відстоюйте свої позиції. 

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "П'ятірка пентаклів"

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Буде важко. У стосунках попереду - великі труднощі. На роботі треба добре затягнути паски. 

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Дурень"

©

Рухайтеся вперед, але не впадіть додолу. У любові просувайтеся вперед обережно. На роботі розпочніть новий проєкт. 

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