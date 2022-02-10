Гороскоп на 11 лютого 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Гороскоп на 11 лютого 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро дають можливість бути впевненим у собі.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 11 лютого 2022 року розповідає, що Тільцям варто розкрити своє серце, а Близнятам не варто сваритися.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 11 лютого 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Трійка мечів"

Буде важко. У стосунках можлива поява третього. На роботі краще перепочити.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Король кубків"

Розкрийте ваше серце. У любовних перипетіях дослухайтеся до інтуїції. На роботі довіряйте внутрішньому голосу.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Дев'ятка жезлів"

Ви самі створюєте собі проблеми. У стосунках не варто сваритися. У русі кар'єрними сходами краще зробити перерву.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Двійка пентаклів"

Попереду - нові можливості. У стосунках розпочніть разом якийсь проєкт. А на роботі спробуйте щось нове.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Паж кубків"

ТСН.ua

Довіряйте людям. У стосунках прислухайтеся до поради мудрої людини. А на роботі варто записувати креативні ідеї.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Ієрофант"

Хороший день для укладання договорів. У любові час вийти на вищий рівень. Також ви з легкістю подолаєте кар'єрні виклики.

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ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Четвірка кубків"

Не відмовляйтеся від того, що вам пропонують. У любові може бути боляче. На роботі отримаєте нові пропозиції.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Четвірка пентаклів"

Не будьте занадто скупі. У стосунках перевірте партнера на жадібність. А на роботі шукайте більш вигідний для себе варіант.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Світ"

Шукайте умиротворення та спокою. У любові розкрийте свій потенціал. А на роботі шукайте однодумців.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Королева мечів"

Розум - ваша зброя. У стосунках не робіть боляче другій половинці. На роботі розпочніть новий проєкт.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Четвірка мечів"

Потрібно перепочити. У стосунках час взяти паузу, а на роботі потрібно перепочити.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Сила"

Час продемонструвати внутрішню силу. У любові проявіть характер. А на роботі - професіоналізм.

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