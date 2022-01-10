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Гороскоп на 11 січня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

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Гороскоп на 11 січня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Pexels

Карти Таро дають упевненість у завтрашньому дні.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 11 січня 2022 року розповідає, що Тільцям варто розкрити своє серце, а Близнятам не варто сваритися. 

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 11 січня 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Трійка мечів"

©

Буде важко. У стосунках можлива поява третього. На роботі краще перепочити.  

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Король кубків"

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Розкрийте ваше серце. У любовних перипетіях дослухайтеся до інтуїції. На роботі довіряйте внутрішньому голосу. 

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Дев'ятка жезлів"

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Ви самі створюєте собі проблеми. У стосунках не варто сваритися. У русі кар'єрними сходами краще зробити перерву. 

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Двійка пентаклів"

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Попереду - нові можливості. У стосунках розпочніть разом якийсь проєкт. А на роботі спробуйте щось нове. 

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Паж кубків"

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Довіряйте людям. У стосунках прислухайтеся до поради мудрої людини. А на роботі варто записувати креативні ідеї. 

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Ієрофант"

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Хороший день для укладання договорів. У любові час вийти на вищий рівень. Також ви з легкістю подолаєте кар'єрні виклики. 

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Четвірка кубків"

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Не відмовляйтеся від того, що вам пропонують. У любові може бути боляче. На роботі отримаєте нові пропозиції.  

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Четвірка пентаклів"

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Не будьте занадто скупі. У стосунках перевірте партнера на жадібність. А на роботі шукайте більш вигідний для себе варіант. 

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Світ"

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Шукайте умиротворення та спокою. У любові розкрийте свій потенціал. А на роботі шукайте однодумців. 

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Королева мечів"

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Розум - ваша зброя. У стосунках не робіть боляче другій половинці. На роботі розпочніть новий проєкт. 

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Четвірка мечів"

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Потрібно перепочити. У стосунках час взяти паузу, а на роботі потрібно перепочити. 

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Сила"

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Час продемонструвати внутрішню силу. У любові проявіть характер. А на роботі - професіоналізм. 

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