Гороскоп на 11 травня 2022 для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Гороскоп на 11 травня 2022 для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро дають змогу опанувати свої почуття.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 11 травня 2022 року розповідає, що у Близнят все може змінитися, а Левам слід розкрити своє серце.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 11 травня 2022 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Шістка мечів"

Не дайте побуту затьмарити ваше щастя. У стосунках краще все обговорювати. А на роботі остерігайтеся підступів.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Шістка пентаклів"

Ваша діяльність буде винагороджена. Для щастя потрібні лише двоє. Дякуйте помічникам на роботі.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Башта"

Все може змінитися. Остерігайтеся проблем у стосунках. Потурбуйтеся про міцний фундамент на роботі.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Король мечів"

Довіряйте своєму розуму. У стосунках дослухайтеся до поради мудрого чоловіка. А на роботі покращіть стосунки з шефом.

ЛЕВ (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Лицар кубків"

Розкрийте своє серце. Довіртеся партнерові. Очікуйте сюрпризів на роботі.

ДІВА (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Десятка пентаклів"

Щастя наповнює вас. Насолоджуйтеся стосунками. На роботі справи поліпшаться.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Помірність"

Не варто переливати з пустого в порожнє. У коханні варто знайти баланс. Оберіть зручну позицію на роботі.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Колісниця"

Час вирушати в дорогу. Оберіть напрямок для романтичної подорожі. На роботі можливі відрядження.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Сила"

Опануйте себе. У стосунках проявіть силу. Шукайте баланс на роботі.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Колесо Фортуни"

Все змінюється. Потрібно знайти точку опори у стосунках. У русі кар’єрними сходами очікуйте на зміни.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Королева жезлів"

Час продемонструвати пристрасть. У стосунках додайте вогню. Покажіть власну амбіційність на роботі.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Двійка жезлів"

Перед вами відкривається цілий світ. У коханні станьте однодумцями. Дійте активно на роботі.

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