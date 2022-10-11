Гороскоп на 11 жовтня 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро дають підказку, що робити далі.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 11 жовтня 2022 року розповідає, що Терезам варто розпочати новий проєкт, а Стрільцям потрібно поринути у почуття.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 11 жовтня 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Шістка кубків"

Не забувайте про друзів. У стосунках шукайте дружнього тепла. На роботі працюйте з однодумцями.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Шістка жезлів"

Рухайтеся вперед. У стосунках настав час відчувати себе переможцем. На роботі дійте активніше.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Трійка пентаклів"

Працюйте і результат не забариться. У стосунках разом працюйте над результатом. На роботі прагніть більшого.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Лицар мечів"

Стрімко рухайтеся вперед. У стосунках краще не ображати другу половинку. На роботі йдіть назустріч викликам долі.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Двійка кубків"

Вам нині необхідне партнерство. У стосунках йдіть на компроміс. На роботі сподівайтеся на можливості колег.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Король пентаклів"

Потрібно потурбуватися про фінанси. У стосунках оберіть спільну ціль для розвитку. У русі кар'єрними сходами не варто стримуватися.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Паж пентаклів"

Розпочніть новий проєкт. На роботі дійте енергійніше. А у стосунках очікуйте на злети.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Десятка мечів"

Буде важко. У стосунках та роботі - попереду нові випробування та виклики. Але ви впораєтеся.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Туз кубків"

Пориньте у почуття. У стосунках варто розвивати свої прагнення щастя. На роботі сміливо озвучуйте свої почуття.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Туз мечів"

Дійте сміливо. У стосунках частіше говоріть про інтелектуальне. На роботі покажіть, що ви - професіонал.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Шістка мечів"

Не робіть з побуту основу для всього. У стосунках навчіться прощати. А на роботі - делегувати повноваження.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Колесо Фортуни"

Рухайтеся вперед, проте пам'ятайте про неминучі зміни. У стосунках помізкуйте над подальшим розвитком. На роботі подумайте про запасний варіант.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Читайте також таропрогноз на жовтень 2022.

Читайте також:

Чи можуть планети змінити долю людини - ведичний астролог Ігор Нехаєв