Гороскоп на 11 жовтня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро дозволяють дізнатися більше про себе.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 11 жовтня 2021 року розповідає, що Тільцям світить щаслива зоря, а Дівам варто захищати свої позиції.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 11 жовтня 2021 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "П'ятірка кубків"
Вас може захопити розчарування. У стосунках може з'явитися образа. На роботі остерігайтеся ворогів.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Зірка"
Вам світить щаслива зоря. У любові очікуйте на щось більше. А на роботі торуйте свій шлях.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Дев'ятка мечів"
На вас очікують випробування. Не ускладнюйте все у стосунках. Не прагніть більшого на роботі.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Паж кубків"
Проявляйте себе. У стосунках розкрийте свій потенціал. На роботі прислухайтеся до своїх почуттів.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Верховна жриця"
Нехай вас веде ваша інтуїція. На роботі опануйте свої внутрішні прагнення. А у стосунках - почуття.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Сімка жезлів"
Захищайте свої позиції. У стосунках не давайте себе образити. На роботі сміливо рухайтеся вперед.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Паж пентаклів"
Завойовуйте те, що хочете отримати. У любові пройдіть випробування грішми. На роботі говоріть про підвищення.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Трійка кубків"
Святкуйте маленькі перемоги. У любові вирушайте на романтичне побачення. На роботі не забувайте про успіхи.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Десятка пентаклів"
Справи покращуються. У любові не ображайте партнера чи партнерку. А на роботі дійте згідно з планом.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Вісімка кубків"
Іноді час йти далі. Вирішіть ситуацію зі стосунками. На роботі зрозумійте, від чого вам треба позбавитися.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Самітник"
Знайдіть внутрішню силу. У стосунках час побути наодинці. А на роботі краще взяти відгул.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Лицар кубків"
Рухайтеся вперед. У любові вирушайте назустріч новим перемогам. На роботі прислухайтеся до почуттів.
Читайте також:
- Останній ретроградний Меркурій 2021: що обов'язково потрібно зробити і чого варто уникати
- Містичні руни: як ворожити на давній абетці
- Містичний прогноз на жовтень: що руни нам віщують
- Місячний календар на жовтень: коли повня та молодик
- Езотеричні лайфхаки жовтня: п'ять порад