Гороскоп на 12 червня 2022 для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Гороскоп на 12 червня 2022 для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро підказують правильний шлях.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 15 липня 2021 року розповідає, що Козорогам не варто заганяти себе у проблеми, а на Терези очікують спокуси.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 15 липня 2021 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Трійка пентаклів"

Навчайтеся й отримаєте результат. У стосунках варто вчитися чогось нового, а на роботі потрібно опанувати якусь нову вправність.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Дурень"

Іноді страшно ступити у прірву, але потрібно зробити перший крок. У коханні наважтеся зробити щось. У робочих питаннях не бійтеся кидати виклики.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Королева жезлів"

Проявіть твердість характеру. У стосунках додайте пристрасті, а на роботі — енергійності.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Трійка жезлів"

Вам вистачить сил для нових звершень. У коханні спробуйте зазирнути на деякий час у майбутнє. А в русі кар'єрними сходами все владнається.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "П'ятірка кубків"

Час розчарувань. Кохання залишилося досить мало. А на роботі знайдіть те, що вас буде надихати.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Десятка мечів"

Буде важко. У стосунках можливі рани від емоцій. На роботі певні справи можуть завершитися провалом.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Диявол"

Очікуйте спокус. У коханні віддайтеся вашим гріховним бажанням, а на роботі краще не показувати своєї пристрасті та жаги.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Місяць"

Приховане стане очевидним. У стосунках на поверхню виринуть страхи та комплекси. А на роботі остерігайтеся підлих людей.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Зірка"

Вам допомагатимуть небеса. У стосунках ваше кохання дуже захищена небесами. На роботі ви реалізуєте вдалий проєкт.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Дев'ятка жезлів"

Не варто заганяти себе у проблеми. У стосунках не виключені перешкоди. А на роботі варто діяти активніше, щоб уникнути кризових ситуацій.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Король кубків"

Відкрийте свої емоції. У стосунках будьте щирими, а на роботі можна трішки проявити емоції.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Трійка мечів"

Вашому серцю може бути боляче. У коханні знайдіть третього. А на роботі не варто сваритися з колегами.

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