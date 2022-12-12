Гороскоп на 12 грудня 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро можуть заспокоїти у важку хвилину.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 12 грудня 2022 року розповідає, що Рибам час замислитися про минуле, а Овнам - сміливо рухатися вперед.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 12 грудня 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Зірка"
Сміливо рухайтеся вперед. У стосунках наважтесь на перший крок. На роботі не бійтеся розпочати новий проєкт.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Лицар пентаклів"
Просувайтеся далі. У коханні замисліться, що означають для вас гроші, а на роботі варто покращити своє фінансове становище.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Дев'ятка пентаклів"
Насолоджуйтеся тим, що ви самі досягнули. У стосунках можна трішки проявити слабкість. У робочих моментах все складається як найкраще.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Сонце"
Вам допомагають небеса. У любові варто рухатися вперед. А у русі кар'єрними сходами не варто зупинятися.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "П'ятірка мечів"
Вас можуть образитися. У стосунках остерігайтеся зради. У робочих викликах вас можуть підступно вдарити у спину.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Десятка жезлів"
Буде важко, але не варто прогинатися під проблеми. У стосунках спробуйте розділити важку ношу на двох. На роботі шукайте однодумців.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Король жезлів"
Додайте більше вогню. У любові дійте активніше. У розв'язанні робочих моментів додайте ентузіазму.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Паж пентаклів"
Зрозумійте, чого ви прагнете у цьому світі. У любовних стосунках з'ясуйте ставлення вашого партнера чи партнерки до грошей. На роботі прагніть до успіху.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Дев'ятка кубків"
Ситуація складається якнайкраще. У стосунках рухайтеся разом до обраної мети. На роботі час перепочити від клопотів.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Колісниця"
Сміливо рухайтеся до обраної мети. У любові вирушайте на побачення. На роботі очікуйте відряджень.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Колесо Фортуни"
Все тече, все змінюється. У стосунках рухайтеся вперед, пам'ятаючи, що ви можете впасти. На роботі скористайтеся дружніми порадами.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Шістка кубків"
Замислюйтеся про минуле. У любові можете поностальгувати за минулими стосунками. На роботі шукайте дружню підтримку.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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