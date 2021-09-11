Гороскоп на 11 вересня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Гороскоп на 11 вересня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро дозволяють краще зрозуміти свою душу.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 11 вересня 2021 року розповідає, що Скорпіонам не варто уникати проблем, а Дівам варто добиватися успіху.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 11 вересня 2021 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Четвірка мечів"

Перепочиньте. Спробуйте розслабитися у стосунках. На роботі краще потурбуйтеся про відгул або відпустку.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Імператриця"

Вас збирати плоди свого успіху. У стосунках очікуйте на плоди. У русі кар'єрними сходами прагніть більшого.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Лицар мечів"

Рухайтеся вперед. У любові додайте драйву. На роботі очікуйте на нові виклики.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Шістка пентаклів"

Очікуйте на винагороду. У стосунках сподівайтеся на приємні сюрпризи. У роботі покажіть, на що ви здатні.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Шістка кубків"

Довіряйте одне одному. У любові дійте енергійно. А на роботі варто пригадати про старих друзів.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Королева пентаклів"

Вперто добивайтеся успіху. У стосунках спробуйте попрацювати над однією фінансовою ціллю. Дійте переконливо на роботі.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Імператор"

Міцно стійте на ногах. У любові проявіть характер, а на роботі - професіоналізм.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Вісімка кубків"

ТСН.ua

Не уникайте проблем. У стосунках доведеться все розставити на свої місця. На роботі очікуйте нових проблем.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Башта"

Все знищиться. У любові буде важко. На роботі підготуйте запасний варіант.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Король пентаклів"

Працюйте та отримаєте результат. У стосунках продемонструйте силу. На роботі покажіть авторитетність.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Туз кубків"

Прислухайтеся до інтуїції. У стосунках намагайтеся вислухати другу половинку. У русі кар'єрними сходами не робіть зупинок.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Туз жезлів"

Станьте вогнем. У любові додайте сексу. А на роботі - просто не зупиняйтеся.

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