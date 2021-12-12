Гороскоп на 12 грудня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Гороскоп на 12 грудня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро дають змогу дізнатися більше про себе.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 12 грудня 2021 року розповідає, що Стрільцям потрібно заощаджувати, а Козорогам можуть зашкодити їх почуття.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 12 грудня 2021 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Колісниця"

Рухайтеся вперед. У стосунках потрібно більше розвитку. А на роботі - витримки.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Зірка"

Дійте обережно й у вас все вдасться. На роботі опануйте свої страхи. А в стосунках - зберіться докупи.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Трійка жезлів"

Попереду - довгий шлях. У стосунках запасіться терпінням. А на роботі - дійте активніше.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Шістка кубків"

У стосунках не забувайте про друзів. На роботі опирайтеся випробуванням. Будьте обережні зі словами.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Шістка жезлів"

Ваші перемоги - попереду. У стосунках дійте обережніше. На роботі зрозумійте, що ви хочете насправді.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Місяць"

Приховане стане явним. У стосунках настав час попрацювати над комплексами. А на роботі не дайте вашим страхам вам заважати.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Туз жезлів"

Сміливо рухайтеся вперед. На роботі дійте активніше. У стосунках здобувайте перемоги.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Двійка жезлів"

На роботі сміливо дивіться вперед. У стосунках захищайте свої почуття. На роботі розпочніть щось нове.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "П'ятірка пентаклів"

Час заощаджувати. У стосунках потрібно зрозуміти, що ви хочете від партнера чи партнерки. На роботі остерігайтеся викликів.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Королева кубків"

Ваші почуття можуть вам зашкодити. У стосунках прислухайтеся до голосу розуму. На роботі дійте обережно.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Сімка кубків"

Зараз вам потрібно дізнатися, що ви хочете насправді. У стосунках слід зробити вибір. А на роботі - не женіться за всім та відразу.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Маг"

Працюйте над почуттями та відчуттями. У стосунках прагніть балансу. На роботі не бійтеся висловлювати власну думку.

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