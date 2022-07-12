Гороскоп на 12 липня 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро дозволяють дізнатися більше про себе.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 12 липня 2022 року розповідає, що Водоліям варто відкрити своє серце, Левам треба розслабитися.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 12 липня 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Імператриця"

Ваші починання будуть успішними. Насолоджуйтеся плодами стосунків. У русі кар'єрними сходами не варто зупинятися.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Шістка пентаклів"

Отримайте винагороду за свою діяльність. У стосунках сподівайтеся на приємні сюрпризи. А на роботі, можливо, отримаєте премію.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Лицар жезлів"

Сміливо рухайтеся до обраної мети. У стосунках не ображайте другу половинку. У робочих викликах продемонструйте силу.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Маг"

Збалансуйте свої сили та можливості. У любові урівноважте почуття та розум. На роботі покажіть професіоналізм.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Трійка кубків"

Влаштуйте вечірку. У стосунках вирушайте разом на побачення. А на роботі час від часу влаштовуйте маленькі гулянки.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Смерть"

Зміни - лише на користь. У любові все може кардинально змінитися. У русі кар'єрними сходами теж не варто дивуватися змінам.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Паж жезлів"

Продемонструйте внутрішній вогонь. У стосунках додайте пристрасті. А на роботі час показати силу.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Вісімка пентаклів"

Працюйте на своє благо. У стосунках оберіть ціль, до якої варто прагнути. На роботі саме чесна праця принесе цінні плоди.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Туз пентаклів"

Справи покращуються. У любовних перипетіях вас чекає успіх. У роботі проблеми розв'яжуться самі собою.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Помірність"

Зважте все, що маєте. У стосунках не переливайте з пустого в порожнє. На роботі не варто хвилюватися.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Королева кубків"

Відкрийте своє серце. У любові рухайтеся назустріч одне одному. На роботі прислухайтеся до голосу серця.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Повішений"

Все зміниться. У коханні змініть свою тактику. У русі кар'єрними сходами не оступіться.

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