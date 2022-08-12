Гороскоп на 12 серпня 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 12 серпня 2022 року розповідає, що Риб очікують спокуси, а Левам слід сфокусувати енергію на чомусь одному.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 12 серпня 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "П'ятірка жезлів"

Не варто сваритися просто так. У стосунках не провокуйте конфлікт. На роботі обдумайте подальший план дій.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Вісімка мечів"

Ви знаєте, що робити, але усіляко втікаєте від цього. У стосунках приховайте ваше серце. На роботі остерігайтеся ворогів.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Трійка жезлів"

Попереду - чимало відкриттів. У стосунках очікуйте нових відкриттів. На роботі варто розпочати новий проєкт.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Десятка мечів"

Буде важко, тому візьміть паузу. У любові може бути важко. У русі кар'єрними сходами зробіть перерву.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Паж жезлів"

Сфокусуйте енергію на чомусь одному. У любові додайте пристрасті, а на роботі - енергійності.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Справедливість"

Шукайте баланс. У любові рухайтеся одне до одного. На роботі будуть нові виклики.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Страшний суд"

Пам'ятайте про наслідки своїх дій. У любові на поверхню "вилізуть" ваші минулі вчинки.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Король пентаклів"

Прислухайтеся до мудрих порад. У стосунках працюйте разом. На роботі шукайте фінансову вигоду.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Смерть"

Очікуйте на зміни. Стосунки можуть закінчитися або обновитися. На роботі теж будуть нові виклики.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Мир"

Потрібний баланс. У любові урівноважте почуття та раціональне. На роботі прагніть гармонії.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Четвірка пентаклів"

Потрібно більше заощаджувати. У стосунках замисліться над фінансовою стороною. А на роботі шукайте щось нове.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Диявол"

Очікуйте на спокуси. У стосунках наважтеся ним піддатися. На роботі дійте енергійно.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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