Гороскоп на 12 вересня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Гороскоп на 12 вересня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро дають змогу дізнатися більше про себе.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 12 вересня 2021 року розповідає, що Скорпіонів очікують спокуси, а Дівам буде боляче.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 12 вересня 2021 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Помірність"

Не переливайте з пустого в порожнє. У стосунках навчіться довіряти одне одному. На роботі варто уповільнитися.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Повішений"

Змініть своє ставлення до ситуації. У любові сховайте серце. На роботі треба щось унормувати.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "П'ятірка жезлів"

Не влаштовуйте марні сварки. У стосунках не варто конфліктувати. У русі кар'єрними сходами потрібно зробити перерву.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Вісімка мечів"

Буде важко. У стосунках вам можуть зробити боляче. У робочих моментах очікуйте нових викликів.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Трійка жезлів"

Попереду - нові відкриття. Спробуйте дати жаги у стосунках. На роботі розпочніть новий проєкт.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Десятка мечів"

Буде так боляче, що здаватиметься, що у вас немає сил, щоб піднятися. Не дозволяйте бути собі слабким чи слабкою. На роботі краще взяти перерву.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Паж жезлів"

Проявляйте активність. У стосунках дозвольте більше. На роботі додайте енергійності.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Диявол"

Очікуйте багато спокус. У любові вирішуйте чи варто піддатися спокусам. На роботі очікуйте проблем.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Місяць"

Приховане стане явним. У стосунках поборіть власні комплекси. У русі кар'єрними сходами вам будуть заважати страхи.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Шістка жезлів"

Очікуйте перемог. У любові можливі приємні сюрпризи. А на роботі варто спробувати щось нове.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Лицар жезлів"

Рухайтеся вперед. У стосунках очікуйте емоцій. На роботі дійте активніше.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Лицар кубків"

Попрацюйте зі своїми почуттями. У любові розкрийтеся на повну. У робочих питаннях додайте емоцій.

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