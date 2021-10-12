Гороскоп на 12 жовтня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Гороскоп на 12 жовтня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро допомагають рухатися далі

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 12 жовтня 2021 року розповідає, що у Раків все змінюється, а Левам не варто забувати про інтуїцію.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 12 жовтня 2021 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Паж жезлів"

Проявіть енергію. У стосунки додайте пристрасті. А на роботі покажіть все, на що ви здатні.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Правосуддя"

Пам'ятайте про рівновагу. У стосунках урівноважте почуття та емоції. А на роботі проявіть професіоналізм.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Лицар мечів"

Сміливо рухайтеся вперед. Не ображайте другу половинку. У робочих питаннях ви неодмінно все вирішите.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Башта"

Все змінюється. У коханні потурбуйтеся про міцний фундамент. А на роботі - про запасний варіант.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Імператриця"

Не забувайте про інтуїції. На роботі дослухайтеся до внутрішнього голосу. А на роботі розраховуйте на підказку долі.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Четвірка кубків"

Не відмовляйтеся від того, що вам пропонують. На роботі рухайтеся назустріч новим викликам, а у стосунках не противтесь новому.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Шістка жезлів"

Перемоги вже близько. У коханні сподівайтеся на краще. На роботі ви отримаєте те, що прагнете.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Світ"

Шукайте баланс. У коханні знайдіть гідного партнера, а на роботі - міцну опору.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Диявол"

Вас очікують спокуси. У коханні самі вирішуйте, чи піддатися, чи ні. На роботі остерігайтеся лихих людей.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Повішений"

Подивіться на ситуацію під іншим кутом зору. У коханні прагніть нових відчуттів. А на роботі все може змінитися.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Четвірка мечів"

Час перепочити. У коханні варто трішки пригальмувати. А на роботі доречно взяти відгул.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Трійка пентаклів"

Працюйте та опановуйте нові знання. На роботі варто подвоїти зусилля. А у стосунках проявіть нові риси характеру.

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