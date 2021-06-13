Гороскоп на 13 червня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро дозволяють краще зрозуміти свою долю.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 13 червня 2021 року розповідає, що Дівам не варто гнатися за всім одразу, а Терези мають сподіватися на поліпшення ситуації.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 13 червня 2021 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Трійка жезлів"

Попереду - нові відкриття. У стосунках відкрийте обійми. Розпочніть новий проєкт на роботі.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Королева пентаклів"

Час заощаджувати. Довіряйте партнеру щодо фінансів. Уникайте проблем на роботі.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Паж жезлів"

Додайте енергії. У стосунках проявіть ініціативу. Сконцентруйтеся на позитиві на роботі.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Паж кубків"

Час відкрити серце. У коханні дослухайтеся до інтуїції, а на роботі - до голосу серця.

ЛЕВ (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Шістка жезлів"

Попереду - перемоги. Проявіть активність в коханні та додайте жару на роботі.

ДІВА (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Сімка кубків"

Не женіться за всім одразу. Оберіть один варіант у коханні. На роботі час визначитися, чим ви хочете займатися.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Десятка кубків"

Ситуація поліпшується. Насолоджуйтеся щастя. Шукайте позитив на роботі.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Двійка кубків"

ТСН.ua

Знайдіть однодумців. Пам’ятайте про те, що ваш коханець - не лише партнер, але й друг.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Четвірка жезлів"

Шукайте гармонію. Час налагоджувати стосунки. Хороший період для укладення договорів.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Місяць"

Те, що сховане знизу, з’явиться на поверхні. Відкрийтеся партнеру. Знищіть свої страхи про звільнення з роботи.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Сімка мечів"

Остерігайтеся втрат. У стосунках не дайте себе обдурити. Уникайте конфліктів на роботі.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Туз мечів"

Дійте розумно. У коханні дослухайтеся до голосу розуму. Додайте активності на роботі.

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