Гороскоп на 13 листопада 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро кажуть, що робити далі.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 13 листопада 2022 року розповідає, що Раки можуть сміливо рухатися вперед, а Дівам час замислитися про розвиток.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 13 листопада 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Помірність"

Не переливайте з пустого в порожнє. У стосунках додайте балансу. А на роботі - золотої середини.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Королева жезлів"

Будьте вогнем. У стосунках продемонструйте свою пристрасть. А на роботі - потужну інтелектуальну складову.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Паж кубків"

Працюйте над почуттями. У стосунках обирайте серцем. На роботі прислухайтеся до підказок інтуїції.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Лицар жезлів"

Сміливо рухайтеся вперед. У стосунках проявіть силу духу, а на роботі - силу волі.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Імператор"

Проявіть силу. У стосунках дослухайтеся до порад мудрого чоловіка. На роботі опирайтеся викликам.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Імператриця"

Час замислитися про розвиток. У стосунках очікуйте на вихід на новий рівень. На роботі саме час започаткувати новий проєкт.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Паж жезлів"

Вирушайте туди, куди вас кличе серце. У стосунках опирайтеся проблемам, а на роботі - викликам.

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СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Дев'ятка кубків"

Ви досягнули чимало. На роботі не стримуйте свої бажання розвитку. У стосунках насолоджуйтеся тим, що маєте.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Сонце"

Ситуація покращується. На роботі дійте активно. У стосунках віддайтеся любові.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Король мечів"

.Інтелект - ваша зброя. У стосунках не намагайтеся зробити боляче партнеру чи партнерці.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Четвірка кубків"

Не відмовляйтеся від того, що вам пропонують. У стосунках спирайтеся на свій попередній досвід. На роботі оцініть ризики.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Сімка жезлів"

Захищайте те, що вам дороге. У стосунках сміливо рухайтеся вперед. На роботі - відстоюйте свою позицію.

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