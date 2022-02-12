Гороскоп на 13 квітня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Гороскоп на 13 квітня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро підказують, що робити далі.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 13 лютого 2022 року розповідає, що у Левів все вдається, а Овнам треба більше вогню.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 13 лютого 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Туз жезлів"

Продемонструйте вогонь, який палає всередині вас. У стосунках проявіть активність. А в русі кар'єрними сходами не варто зупинятися.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Імператриця"

Вам пасує розвиток. У стосунках час перейти на новий рівень. А на роботі ваш проєкт принесе плоди.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Шістка пентаклів"

Ви отримаєте те, на що заслуговуєте. У любові очікуйте на приємні сюрпризи. А на роботі спробуйте попросити премію.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Лицар мечів"

Сміливо рухайтеся вперед. У стосунках не варто ранити одне одного словами. На роботі продемонструйте характер.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Маг"

У вас все вдається. У любові збалансуйте почуття та розум. У робочих викликах зберігайте спокій.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Трійка кубків"

За проблемами не забувайте про веселощі. У стосунках вирушайте на побачення. На роботі не забувайте насолоджуватися життям.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Смерть"

Вас очікують зміни. У любові може бути боляче. У русі кар'єрними сходами потурбуйтеся про запасний варіант.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Вісімка пентаклів"

Гідно працюйте і ви зі всім впораєтеся. На роботі працюйте, щоб отримати кращий результат. У стосунках не забувайте про відпочинок.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Паж жезлів"

Щосили рухайтеся вперед. У стосунках проявіть вогонь, а на роботі впевнено рухайтеся до обраної мети.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Туз пентаклів"

Варто знати, що ви хочете. У стосунках ви досягнете успіху. А на роботі все складається якнайкраще.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Помірність"

Шукайте золоту середину. У стосунках не переливайте з пустого в порожнє. На роботі знайдіть баланс.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Четвірка кубків"

Не відмовляйтеся від того, що вам пропонують. У стосунках може бути важко. На роботі не відкидайте руку допомоги.

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