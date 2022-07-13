Гороскоп на 13 липня 2022 для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро дарують впевненість в собі.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 13 липня 2022 року розповідає, що Близнятам треба знати, що вони хочуть, а Овнам - захищати свої позиції.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 13 липня 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Паж жезлів"
Рухайтеся і захищайте ваші позиції. У стосунках проявіть сміливість. На роботі дійте значно активніше.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "П'ятірка пентаклів"
Почніть заощаджувати. У стосунках варто обмежити емоційність. А на роботі краще шукати більш
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Сімка кубків"
Знайте, що ви хочете. У коханні не женіться за всіма і одразу. У робочих викликах оберіть одну мету.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Четвірка мечів"
Треба перепочити. У стосунках варто замислитися над важливістю любові. У русі кар'єрними сходами зробіть паузу.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Король кубків"
Відкрийте ваше серце. У коханні дослухайтеся до інтуїції. А на роботі знайдіть однодумців та разом рухайтеся до обраної мети.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Сила"
Настав час показати силу. У стосунках продемонструйте характер. На роботі не дозволяйте морально знущатися з вас.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Четвірка жезлів"
Гарний час для укладання договорів. У коханні час перейти на новий рівень. На роботі час розпочати новий проєкт.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Двійка кубків"
Шукайте однодумців. У стосунках не забувайте про дружбу. На роботі варто знайти підтримку.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Десятка кубків"
Вам потрібно більше любити. Розчиніться у стосунках. На роботі рухайтеся вперед щосили.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Помірність"
Зважте все, що маєте. У стосунках не переливайте з пустого в порожнє. На роботі не варто хвилюватися.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Закохані"
У коханні спробуйте щось нове. У стосунках вам треба більше. На роботі вам дуже потрібні друзі.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Двійка мечів"
Ви знаєте, що робити, проте боїтесь зробити перший крок. У коханні захистіть серце. У русі кар'єрними сходами зробіть зупинку.
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