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Гороскоп на 13 липня 2022 для всіх знаків зодіаку за картами Таро

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Гороскоп на 13 липня 2022 для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Фото: ТСН.ua

Карти Таро дарують впевненість в собі.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 13 липня 2022 року розповідає, що Близнятам треба знати, що вони хочуть, а Овнам - захищати свої позиції. 

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 13 липня 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Паж жезлів"

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Рухайтеся і захищайте ваші позиції. У стосунках проявіть сміливість. На роботі дійте значно активніше. 

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "П'ятірка пентаклів"

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Почніть заощаджувати. У стосунках варто обмежити емоційність. А на роботі краще шукати більш 

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Сімка кубків"

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Знайте, що ви хочете. У коханні не женіться за всіма і одразу. У робочих викликах оберіть одну мету. 

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Четвірка мечів"

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Треба перепочити. У стосунках варто замислитися над важливістю любові. У русі кар'єрними сходами зробіть паузу. 

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Король кубків"

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Відкрийте ваше серце. У коханні дослухайтеся до інтуїції. А на роботі знайдіть однодумців та разом рухайтеся до обраної мети. 

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Сила"

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Настав час показати силу. У стосунках продемонструйте характер. На роботі не дозволяйте морально знущатися з вас. 

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Четвірка жезлів"

©

Гарний час для укладання договорів. У коханні час перейти на новий рівень. На роботі час розпочати новий проєкт. 

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Двійка кубків"

©

Шукайте однодумців. У стосунках не забувайте про дружбу. На роботі варто знайти підтримку. 

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Десятка кубків"

© ТСН.ua
Фото: ТСН.ua

Вам потрібно більше любити. Розчиніться у стосунках. На роботі рухайтеся вперед щосили.  

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Помірність"

©

Зважте все, що маєте. У стосунках не переливайте з пустого в порожнє. На роботі не варто хвилюватися. 

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Закохані"

©

У коханні спробуйте щось нове. У стосунках вам треба більше. На роботі вам дуже потрібні друзі. 

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Двійка мечів"

©

Ви знаєте, що робити, проте боїтесь зробити перший крок. У коханні захистіть серце. У русі кар'єрними сходами зробіть зупинку. 

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