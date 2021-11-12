Гороскоп на 13 листопада для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро допомагають у житті.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 13 листопада 2021 року розповідає, що Овнам слід стати більш енергійними, а Ракам можуть зробити боляче.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 13 листопада 2021 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Туз жезлів"
Додайте енергії у свої дії. Займіться шаленим сексом. На роботі краще перепочиньте.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Двійка жезлів"
Попереду нові відкриття. Сміливо рухайтеся вперед у стосунках. На роботі сміливо заявляйте про себе.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "П'ятірка пентаклів"
Можливі обмеження. У стосунках можуть з'явитися певні випробування. На роботі краще заощаджувати кошти.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Трійка мечів"
Вам можуть зробити боляче. У стосунках може з'явитися третій. А на роботі краще остерігатися ворогів.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Королева мечів"
Поводьтеся розумно. У стосунках не піддавайтеся на провокації. А на роботі просувайтеся вперед.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Башта"
Будувати щось нове можна лише на новому фундаменті. У стосунках все може змінитися. На роботі помізкуйте про запасний варіант.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Помірність"
Не переливайте з пустого в порожнє. У стосунках знайдіть баланс між почуттями та раціональністю. На роботі знайдіть золоту середину.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "'Королева жезлів"
Додайте вогню у всі сфери вашого життя. У стосунках дійте з пристрастю. На роботі проявіть професіоналізм.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Паж кубків"
Прислухайтеся до свого серця. У стосунках почуйте внутрішній голос. А на роботі сміливо рухайтеся вперед.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Лицар жезлів"
Перетворіться на вогонь та швидкість. У любові проявіть лідерські якості. У русі кар'єрними сходами не варто зупинятися.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Імператор"
Варто почути свої бажання. У стосунках проявіть силу. А на роботі - професіоналізм.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Імператриця"
Розквітайте. У стосунках настав час вийти на новий рівень. А на роботі очікуйте результатів проєкту.
Нагадаємо, що раніше ми розповідали про езотеричні лайфхаки листопада.
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