Гороскоп на 13 серпня 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро дарують впевненість у собі.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 13 серпня 2022 року розповідає, що Овни чимало приховують, а Ракам варто знайти баланс.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 13 серпня 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Місяць"

Ви дуже багато приховуєте. У стосунках розкажіть партнеру або партнерці правду. На роботі приховане може стати явним.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Шістка жезлів"

Очікуйте на перемоги. У стосунках вас чекає успіх. А на роботі - переможна хода.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Лицар жезлів"

Впевнено рухайтеся до своїх перемог. У любові завойовуйте серця. На роботі додайте активності.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Помірність"

Годі шукати своє. У стосунках варто більше дізнатися про другу половинку. На роботі знайдіть баланс.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Трійка кубків"

Час іноді відпочивати. У стосунках варто сходити на побачення. На роботі зберіться якось разом.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Вісімка кубків"

Час відійти від того, хто робить вам боляче. У стосунках буде важко. А на роботі очікуйте нових випробувань.

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ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Лицар кубків"

Прислухайтеся до мудрих порад. У любові прагніть більшого. На роботі додайте емоційності.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "П'ятірка мечів"

Буде боляче. У стосунках вас можуть образити. На роботі остерігайтеся ворогів.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Король мечів"

Своїми словами ви можете зробити людям боляче. У стосунках остерігайтеся підлих людей. На роботі проявіть інтелектуальну складову.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Дев'ятка жезлів"

Ви самі створюєте собі проблеми. У любові будуть труднощі, а на роботі - нові проблеми.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Двійка пентаклів"

Попереду - щось нове. У стосунках спробуйте щось нове. А на роботі розпочніть новий проєкт.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Лицар пентаклів"

Зробіть фінансовий аудит. У любові оберіть одну грошову ціль. У русі кар'єрними сходами шукайте вигідне місце.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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