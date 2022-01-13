Гороскоп на 13 січня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Гороскоп на 13 січня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро озвучують підказки Всесвіту у важку хвилину.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 13 січня 2022 року розповідає, що у Левів все вдається, а Овнам треба більше вогню.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 13 січня 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Туз жезлів"

Продемонструйте вогонь, який палає всередині вас. У стосунках проявіть активність. А в русі кар'єрними сходами не варто зупинятися.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Імператриця"

Вам пасує розвиток. У стосунках час перейти на новий рівень. А на роботі ваш проєкт принесе плоди.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Шістка пентаклів"

Ви отримаєте те, на що заслуговуєте. У любові очікуйте на приємні сюрпризи. А на роботі спробуйте попросити премію.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Лицар мечів"

Сміливо рухайтеся вперед. У стосунках не варто ранити одне одного словами. На роботі продемонструйте характер.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Маг"

У вас все вдається. У любові збалансуйте почуття та розум. У робочих викликах зберігайте спокій.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Трійка кубків"

За проблемами не забувайте про веселощі. У стосунках вирушайте на побачення. На роботі не забувайте насолоджуватися життям.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Смерть"

Вас очікують зміни. У любові може бути боляче. У русі кар'єрними сходами потурбуйтеся про запасний варіант.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Вісімка пентаклів"

Гідно працюйте і ви зі всім впораєтеся. На роботі працюйте, щоб отримати кращий результат. У стосунках не забувайте про відпочинок.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Паж жезлів"

Щосили рухайтеся вперед. У стосунках проявіть вогонь, а на роботі впевнено рухайтеся до обраної мети.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Туз пентаклів"

Варто знати, що ви хочете. У стосунках ви досягнете успіху. А на роботі все складається якнайкраще.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Помірність"

Шукайте золоту середину. У стосунках не переливайте з пустого в порожнє. На роботі знайдіть баланс.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Четвірка кубків"

Не відмовляйтеся від того, що вам пропонують. У стосунках може бути важко. На роботі не відкидайте руку допомоги.

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