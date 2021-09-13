Гороскоп на 13 вересня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Гороскоп на 13 вересня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро дозволяють зрозуміти, що робити далі

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 13 вересня 2021 року розповідає, що Рибам треба бути більш витривалими, а Дівам слід знайти "золоту середину".

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 13 вересня 2021 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Паж кубків"

Треба відкрити серце. У стосунках наважтеся на ніжність. На роботі додайте емоційності.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Смерть"

Очікуйте на зміни. У любові все піде шкереберть. На роботі очікуйте нових викликів.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Маг"

Урівноважте свої почуття всередині. У стосунках збалансуйте емоції та раціональне. У робочих моментах дійте розумно.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Трійка кубків"

Час відпочивати. У стосунках вирушайте на побаченнях. А на роботі потрібно зібратися на корпоратив.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Вісімка кубків"

Потрібно робити вибір. У стосунках може бути боляче. На роботі потрібно перепочити.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Помірність"

Не переливайте з пустого в порожнє. У любові знайдіть "золоту середину". У русі кар'єрними сходами робіть паузи.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Повішений"

Все зміниться. У стосунках не варто сваритися. На роботі очікуйте, що все зміниться.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "П'ятірка жезлів"

Можливі конфлікти. У любові не потрібно конфліктувати. У робочих викликах остерігайтеся ворогів.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Вісімка мечів"

Ви знаєте, що робити, але боїтесь. У стосунках варто подолати свої страхи. На роботі буде важко.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Трійка жезлів"

Попереду - нові відкриття. У любові спробуйте щось нове. На роботі розпочніть новий проєкт.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Десятка мечів"

Очікуйте на випробування. У стосунках приховайте емоції. На роботі остерігайтеся ворогів.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Паж жезлів"

Будьте активними. У стосунках додайте вогню. А на роботі слід бути більш витривалими.

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