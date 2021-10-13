Гороскоп на 13 жовтня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Гороскоп на 13 жовтня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро дають змогу краще себе зрозуміти.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 13 жовтня 2021 року розповідає, що Скорпіонам варто плідно працювати, а Левам - стрімко рухатися вперед.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 13 жовтня 2021 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Четвірка кубків"

Не відмовляйтеся від того, що вам пропонують. У стосунках розглядайте різні варіанти. На роботі доречно розглядати різні напрямки.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Імператриця"

Працюйте над розвитком. У любові виходьте на новий рівень. На роботі розвивайте нові проєкти.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Паж жезлів"

Додайте енергійності. У любові сміливо рухайтеся вперед. На роботі проявіть ініціативу.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Король пентаклів"

Завойовуйте нові території. У стосунках почніть домінувати. На роботі покажіть професіоналізм.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Лицар мечей"

Рухайтеся стрімко вперед. У любові не пораньте партнера. На роботі продемонструйте майстерність.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Імператор"

Знайдіть впевненість у собі. У стосунках проявіть силу. А на роботі потрібно чітко діяти.

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ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Король жезлів"

Ви - вогонь. У стосунках дозвольте цьому вогню плавно горіти. На роботі втілюйте у життя щось нове.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Вісімка пентаклів"

Плідно працюйте та отримаєте результат. У стосунках іноді дозвольте собі розслаблятися. На роботі працюйте не покладаючи рук.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Королева кубків"

Працюйте над почуттями. У стосунках не дозволяйте своєму серцю боліти. На роботі прислухайтеся до інтуїції.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Десятка жезлів"

Не створюйте собі самі проблем. У стосунках буде важко. На роботі не беріть на себе те, що не зможете подужати.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Паж мечів"

Захищайте свої позиції. У стосунках не варто сваритися. На роботі можливо виникатимуть конфліктні ситуації.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Двійка мечів"

Ви знаєте, що робити, проте не хочете. У стосунках варто перечекати бурю. На роботі спробуйте не з'ясовувати стосунки.

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