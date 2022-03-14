Категорія
Астрологія
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Гороскоп на 14 березня 2022 для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Гороскоп на 14 березня 2022 для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Pexels

Карти Таро підтримують у кризові моменти життя.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 14 березня 2022 року розповідає, що Овнам потрібно більше працювати, а Тельцям більше прислухатися до мудрих порад. 

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 14 березня 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому прогнозі від езотерикині Олени Кузьмич

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Вісімка пентаклів"

©

Потрібно працювати. У стосунках теж потрібна праця. На роботі додайте завзяття. 

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Король пентаклів"

©

Прислухайтеся до мудрих порад. У любові знайдіть щось спільне для вас. На роботі час розпочати новий проєкт. 

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Башта"

©

Очікуйте на зміни. У стосунках може з'ясуватися щось нове. У русі кар'єрними сходами вас очікують випробування. 

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Туз пентаклів"

©

Ситуація покращується. У любові сподівайтеся на більше. На роботі працюйте на результат.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Четвірка кубків"

©

Не відмовляйтеся від того, що вам пропонують. У любові не відганяйте від себе потенційних партнерів. На роботі не марнуйте свій час.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Самітник"

©

Варто перепочити. Візьміть паузу у стосунках. На роботі заплануйте відгул. 

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Двійка кубків"

©

Шукайте баланс у стосунках. У любові йдіть одне до одного. На роботі шукайте однодумців. 

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Вісімка жезлів"

©

Рухайтеся вперед. У стосунках додайте драйву. У любові очікуйте більшого. 

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Двійка жезлів"

©

Розпочніть новий проєкт. У любові йдіть напролом. На роботі відшліфуйте ваші вміння та навички. 

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Туз жезлів"

©

Додайте більше вогню. У стосунках насолоджуйтеся сексом. У русі кар'єрними сходами очікуйте нових випробувань. 

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Королева жезлів"

©

Покажіть внутрішній вогонь. У стосунках продемонструйте характер. На роботі додайте професійності. 

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Маг"

©

Опануйте свої почуття і відчуття. У любові збалансуйте раціональне та емоційне. На роботі проявіть свої лідерські якості.

Читайте також: 

Меркурій завершує свій ретроградний рух – Астрологічний прогноз

Меркурій завершує свій ретроградний рух – Астрологічний прогноз

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація