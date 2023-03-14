Гороскоп на 14 березня 2023 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро дозволяють дізнатися більше про свої очікування.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 14 березня 2023 року розповідає, що Овнам не варто боятися, а Ракам слід додати емоцій.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 14 березня 2023 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Дурень"

Не бійтеся робити перший крок. У любові спробуйте щось нове. На роботі розпочніть працю над новим проєктом.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Королева жезлів"

Додайте пристрасті. Зануртеся у секс на повну. У русі кар'єрними сходами навіть не думайте зупинятися.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Двійка жезлів"

Попереду нові здобутки. У любові проявіть найкращі риси характеру. На роботі дійте активніше.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Королева кубків"

Додайте емоцій. У стосунках прислухайтеся до мудрих порад. На роботі варто прислухатися до голосу серця.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "П'ятірка кубків"

Вас чекатимуть розчарування. У любові можливі втрати. На роботі остерігайтеся проблем.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Зірка"

Ситуація покращується. Ваші любовні муки завершуються. У роботі проявіть свій професіоналізм.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Лицар пентаклів"

Шукайте нові можливості. У стосунках почніть довіряти одне одному. Дійте активно на роботі.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Дев'ятка пентаклів"

Сконцентруйтеся на своїх бажаннях. У любові прагніть більшого. Шукайте нові способи заробітку.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Сонце"

Все просто чудово. У любові все буде добре. У русі кар'єрними сходами обирайте велику мету.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Шістка мечів"

Буде важко. У стосунках не зациклюйтеся на побуті. На роботі очікуйте нових викликів.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Вісімка жезлів"

Рухайтеся разом до перемоги. У стосунках не варто зупинятися. На роботі сміливо вирушайте до перемоги.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Дев'ятка мечів"

Буде важко, але ви впораєтеся. У любові буде боляче. На роботі очікуйте нових випробувань.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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