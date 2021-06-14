Гороскоп на 14 червня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро дають змогу краще зрозуміти себе.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 14 червня 2021 року розповідає, що човен кохання Скорпіонів може розбитися, а Рибам слід здійснити подвиг.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 14 червня 2021 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Король пентаклів"
Сонце сяє у вашому житті. Дійте сильно у стосунках. Почніть заощаджувати на роботі.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Дев’ятка пентаклів"
Похваліть себе - ви усього домоглися самі. Розслабтеся у стосунках. Сміливо дійте на роботі.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Королева кубків"
Нехай вас веде серце. Розкрийте свою душу партнеру. У русі кар’єрними сходами дослухайтеся до інтуїції.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Повішений"
Ситуація може кардинально змінитися. Усвідомте свою роль у стосунках. На роботі остерігайтеся зміни керівництва.
ЛЕВ (22 серпня-23 вересня)
Карта дня "Страшний суд"
Ви відповідальні за свої дії. Пригадайте всі свої «грішки» у стосунках. А на роботі не розслабляйтеся.
ДІВА (22 серпня-23 вересня)
Карта дня "Шістка кубків"
Згадайте про минуле. Настав час поспілкуватися зі старими друзями. На роботі шукайте однодумців.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Маг"
Ви стали сильнішими. Продемонструйте вашу силу у стосунках. У розв’язанні робочих питань продемонструйте професіоналізм.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Шістка мечів"
Ваш човен кохання може розбитися. У стосунках знайдіть те, що вас об’єднує. Дійте на роботі, а не шукайте винних.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Шістка пентаклів"
Ви незабаром отримаєте винагороду за свою працю. У любові даруйте одне одному подарунки. А на роботі очікуйте приємних сюрпризів.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Башта"
Можливі зміни. Знайдіть міцний фундамент для стосунків. Думайте, що ви робите на роботі.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Король мечів"
Хоробрість - ваша провідна риса. Уникайте болю у стосунках. А на роботі варто дослухатися до порад інших.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Лицар кубків"
Треба здійснити подвиг. Зробіть щось важливе для коханої людини. А у робочих питаннях прийміть новий виклик.
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