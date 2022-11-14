Гороскоп на 14 листопада 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро озвучують підказки всесвіту.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 14 листопада 2022 року розповідає, що Рибам слід попрацювати над страхами, а Дівам - над власним розвитком.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 14 листопада 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Королева мечів"
Ваша сила - у вашому розумі. У стосунках не ображайте другу половинку. На роботі прагніть більшого.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Башта"
Очікуйте на кардинальні зміни. На роботі уникайте випробувань. У стосунках сподівайтеся на краще, але готуйтеся до гіршого.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Страшний суд"
Опирайтеся проблемам, але пам'ятайте про наслідки. У стосунках не забувайте про почуття другої половинки. На роботі рухайтеся обережно вперед.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Шістка пентаклів"
Урівноважте все у вашому житті. У стосунках прагніть більшого. На роботі сподівайтеся на покращення ситуації.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "П'ятірка мечів"
Вас можуть обманути. У стосунках захищайте своє серце. А на роботі прагніть захисту.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Королева пентаклів"
Працюйте над власним розвитком. У стосунках дійте активно, а на роботі зрозумійте, що ви хочете насправді.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Колісниця"
Все змінюється. У стосунках вирушайте кудись разом. А на роботі очікуйте на відрядження.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Зірка"
Вам світить щаслива зоря. У стосунках розслабтеся та насолоджуйтеся щастям. На роботі сміливо рухайтеся вперед.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Трійка жезлів"
Час розпочати новий проєкт. У стосунках ви можете дати більше. На роботі проявіть професіоналізм.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Шістка кубків"
Минуле може стати вашим ресурсом. У стосунках обирайте розвиток. На роботі знайдіть однодумців.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Шістка жезлів"
Досягайте перемог. У стосунках опирайтеся проблемам. На роботі ви досягнете успіху.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Місяць"
Приховане може стати явним. На роботі пам'ятайте про ризики. У стосунках попрацюйте над страхами.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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