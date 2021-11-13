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Гороскоп на 14 листопада для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Гороскоп на 14 листопада для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Pexels

Карти Таро дозволяють не загубитися у складному вирі життя.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 14 листопада 2021 року розповідає, що Скорпіонам краще не конфліктувати, а Дівам потрібно шукати баланс. 

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 14 листопада 2021 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Диявол"

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Щедро приймайте дари всесвіту, в тому числі - спокусу. На роботі - час перепочити, а у стосунках насолоджуватися. 

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Закохані"

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Тягніться одне до одного. 'Розвивайте свої почуття. На роботі шукайте однодумців. 

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Десятка кубків"

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Час насолоджуватися життя. Не соромте себе за вчинки у стосунках. А на роботі - час розслабитися.  

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Десятка пентаклів"

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Все покращується. У стосунках потрібно прагнути більшого. На роботі сміливо рухайтеся вперед. 

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Дурень"

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Не бійтеся робити перший крок. У любові проявіть себе. На роботі почніть щось нове. 

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Сила"

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Шукайте баланс. У стосунках не варто конфліктувати. На роботі додайте умиротворення. 

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Помірність"

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Спробуйте розв'язати свої проблеми. На роботі візьміть відгул. У стосунках час розслабитися. 

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "'Паж жезлів"

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Не розпочинайте конфлікти. У стосунках буде важко. А на роботі вам можуть зробити боляче. 

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Дев'ятка пентаклів"

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Насолоджуйтеся плодами своєї праці. У стосунках навчіться довіряти партнеру. На роботі ви вже досягнули чимало. 

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Лицар пентаклів"

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Замисліться над власними фінансами. У стосунках поясніть партнеру, що ви хочете. На роботі очікуйте на зміни. 

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Четвірка мечів"

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Потрібно перепочити. У стосунках вам можуть зробити боляче. На роботі - наберіться ресурсу. 

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Трійка мечів"

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Попереду - нові випробування. У стосунках будуть виклики, а у русі кар'єрними сходами - краще перепочити. 

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про езотеричні лайфхаки листопада

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