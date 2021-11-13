Гороскоп на 14 листопада для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро дозволяють не загубитися у складному вирі життя.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 14 листопада 2021 року розповідає, що Скорпіонам краще не конфліктувати, а Дівам потрібно шукати баланс.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 14 листопада 2021 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Диявол"
Щедро приймайте дари всесвіту, в тому числі - спокусу. На роботі - час перепочити, а у стосунках насолоджуватися.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Закохані"
Тягніться одне до одного. 'Розвивайте свої почуття. На роботі шукайте однодумців.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Десятка кубків"
Час насолоджуватися життя. Не соромте себе за вчинки у стосунках. А на роботі - час розслабитися.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Десятка пентаклів"
Все покращується. У стосунках потрібно прагнути більшого. На роботі сміливо рухайтеся вперед.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Дурень"
Не бійтеся робити перший крок. У любові проявіть себе. На роботі почніть щось нове.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Сила"
Шукайте баланс. У стосунках не варто конфліктувати. На роботі додайте умиротворення.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Помірність"
Спробуйте розв'язати свої проблеми. На роботі візьміть відгул. У стосунках час розслабитися.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "'Паж жезлів"
Не розпочинайте конфлікти. У стосунках буде важко. А на роботі вам можуть зробити боляче.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Дев'ятка пентаклів"
Насолоджуйтеся плодами своєї праці. У стосунках навчіться довіряти партнеру. На роботі ви вже досягнули чимало.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Лицар пентаклів"
Замисліться над власними фінансами. У стосунках поясніть партнеру, що ви хочете. На роботі очікуйте на зміни.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Четвірка мечів"
Потрібно перепочити. У стосунках вам можуть зробити боляче. На роботі - наберіться ресурсу.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Трійка мечів"
Попереду - нові випробування. У стосунках будуть виклики, а у русі кар'єрними сходами - краще перепочити.
Нагадаємо, що раніше ми розповідали про езотеричні лайфхаки листопада.
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