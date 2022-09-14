Гороскоп на 14 вересня 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 14 вересня 2022 року розповідає, що Овни мають насолоджуватися плодами своєї праці, а Стрільці - сміливо рухатися вперед.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 14 вересня 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Дев'ятка пентаклів"

Насолоджуйтеся плодами своєї праці. У стосунках дозвольте собі слабкості. На роботі ви успішно реалізуєте проєкт.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "П'ятірка жезлів"

Не варто сваритися через дурниці. У любові не варто шукати причин для скандалів. У русі кар'єрними сходами краще перечекати.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Дев'ятка жезлів"

Іноді ви самі створюєте собі проблеми. У стосунках буде складно. А на роботі не беріться за кілька проєктів відразу.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Трійка жезлів"

Перед вами відкриваються значні перспективи. На роботі енергійно працюйте, а в стосунках шукайте гідного партнера.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Помірність"

Годі переливати з пустого в порожнє. На роботі варто замислитися про свою роль, а в стосунках - знайти баланс.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Вісімка мечів"

Очікуйте на випробування. У стосунках ви закриваєте очі на проблеми. На роботі вам можуть зробити боляче.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "П'ятірка мечів"

Вас можуть обманути. А ваші почуття образять. На роботі шукайте гармонію.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Туз пентаклів"

Ситуація покращиться. На роботі працюйте у цьому ж дусі й надалі. У стосунках не забувайте про гармонію.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Лицар пентаклів"

Сміливо рухайтеся вперед. У любові покажіть, що ви - достойний варіант. На роботі слід впевнитися у своєму результаті.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Четвірка пентаклів"

Скупість вам не пасує. Але на роботі варто бути ощадливими. У стосунках уникайте марних витрат.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Сімка пентаклів"

Не закопуйте свій талант у землю. На роботі присвятіть день розвитку. У стосунках зрозумійте, чого ви хочете насправді.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Страшний суд"

Будьте готові прийняти відповідальність за власні вчинки. У стосунках може бути боляче. А на роботі очікуйте випробувань.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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