Категорія
Астрологія
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Гороскоп на 14 жовтня 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Дата публікації
Перегляди
63
Час на прочитання
3 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Гороскоп на 14 жовтня 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Фото: ТСН.ua

Карти Таро підкажуть, що робити далі.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 14 жовтня 2022 року розповідає, що Ракам слід щедро приймати подарунки всесвіту, а Левам - контролювати емоції. 

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 14 жовтня 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Верховна жриця"

Не засуджуйте ні себе, ні інших. У стосунках будьте прекрасними. У робочих справах з вдячністю приймайте випробування. 

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Смерть"

Попереду - значні зміни. Відповідайте своїм очікуванням, а не очікуванням інших. Ставтесь до своїх невдач, як до можливостей вчитися та розвиватися. 

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Король жезлів"

Не дозволяйте страхам стримувати вас. У стосунках додайте рівноваги та гармонії. На роботі прощайте себе та вчіться на своїх помилках. 

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Сімка пентаклів"

Щедро приймайте подарунки всесвіту. У стосунках з турботою ставтеся до свого тіла. На роботі навчіть інших поважати ваші межі. 

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Четвірка пентаклів"

Контролюйте власні дії, емоції та стан. У стосунках досягайте того, чого ви прагнете. У русі кар'єрною драбиною наповніть життя можливостями. 

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Зірка"

Відпустіть минуле і живіть сьогоденням. Любіть власне тіло і доглядайте за ним. Для розвитку заспокойте розум. 

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Дев'ятка мечів"

Сховайте ваше серце від інших. У стосунках ви гідні любові, поваги та добра, але вам можуть зробити боляче. На роботі наповніть себе натхненням, попри виклики.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Шістка жезлів"

Перемога близько. Не намагайтеся відповідати очікуванням інших у стосунках. Будьте вдячні за все, що маєте у кар'єрі. 

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Трійка пентаклів"

Будьте прекрасними у всіх сферах життя. Не засуджуйте інших. Любіть свої успіхи на роботі. 

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Паж мечів"

Справа покращується. У стосунках насолоджуйтеся тим, що маєте. А на роботі стабільно рухайтеся до успіху. 

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Двійка кубків"

Ваше життя наповнене безмежними можливостями для успіху та щастя. Любіть свою зовнішність, доглядайте за собою. Досягайте своїх мрій. 

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Місяць"

Контролюйте власний стан. У стосунках вчіться на власних помилках. Перебувайте в гармонії з власною роботою. 

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Читайте також таропрогноз на жовтень 2022

Читайте також: 

Чи можуть планети змінити долю людини - ведичний астролог Ігор Нехаєв

Чи можуть планети змінити долю людини - ведичний астролог Ігор Нехаєв

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
63
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація