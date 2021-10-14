Гороскоп на 14 жовтня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Гороскоп на 14 жовтня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро відкривають перед нами наше майбутнє.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 14 жовтня 2021 року розповідає, що Овнам варто урівноважити тіло і розум, а Близнятам, - зрозуміти, що вони хочуть.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 14 жовтня 2021 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Маг"

Урівноважте ваші почуття та розум. У стосунках шукайте баланс. На роботі упевнено просувайтеся вперед.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Вісімка мечів"

Буде важко, але ви впораєтеся. У любові вас можуть образити. На роботі захищайте свої позиції.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Помірність"

Не каламутьте воду. У стосунках зрозумійте, що ви хочете. У русі кар'єрними сходами спочатку заспокойтеся, а тоді - дійте.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Дев'ятка пентаклів"

Насолоджуйтеся плодами свого успіху. У любові дозвольте трішки слабкості. На роботі завойовуйте нові вершини.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Трійка мечів"

У стосунках вам можуть розбити серце. Перевірте стосунки на наявність третього. На роботі остерігайтеся ворогів.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Місяць"

Приховане стане явним. У любові з'являться страхи. А на роботі доведеться стикнутися віч-на-віч з комплексами.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Десятка пентаклів"

Справи йдуть краще, ніж ви думаєте. У любові насолоджуйтеся щастям. На роботі працюйте гідно.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Імператор"

Ви зараз дуже сильні. Проявіть цю силу у стосунках. На роботі додайте професіоналізму.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Король жезлів"

Треба діяти. У стосунках додайте драйву. А на роботі - більшої активності.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Вісімка пентаклів"

Працюйте гідно та отримаєте результат. На роботі додайте активних зусиль. А над стосунками теж потрібно працювати.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Королева кубків"

Слід опанувати власні емоції. У стосунках спробуйте розслабитися. На роботі зробіть зусилля над собою.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Десятка жезлів"

Зараз ви берете на себе більше, ніж можете впоратися. У любові буде важко. На роботі не беріть додаткових завдань.

Читайте також:

Новини України: що навіщували карпатські мольфари

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання