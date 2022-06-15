Гороскоп на 15 червня 2022 для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Гороскоп на 15 червня 2022 для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро підказують шлях до успіху.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 15 червня 2022 розповідає, що Дівам варто шукати баланс, а у Терезів виникнуть проблеми.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 15 червня 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Королева мечів"

Проявіть інтелектуальність. У стосунках важливі розмови про все. На роботі почніть накопичувати енергію.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Вісімка жезлів"

Рухайтеся вперед. Розвивайте стосунки. У робочих питаннях придумайте рух далі.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Дев'ятка мечів"

Буде важко. Зціплюйте зуби у стосунках. Дійте обережно на роботі.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Шістка мечів"

Не зациклюйтеся на роботі. У коханні не влаштовуйте скандалів другій половинці. На роботі перечекайте бурю.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Королева пентаклів"

Почніть концентрувати кошти. У стосунках слід заощаджувати разом. А на роботі помізкуйте над залученням нових коштів.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Імператор"

Шукайте баланс. У стосунках проявіть силу характеру. У русі кар'єрними сходами впевніться, що ваша позиція досить стійка.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Вісімка кубків"

Втрачати — це нормально. У коханні виникнуть нові проблеми, а на роботі — нові виклики.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Башта"

Все може зруйнуватися. Очікуйте краху стосунків. А на роботі шукайте якийсь запасний варіант.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Король пентаклів"

Прислухайтеся до порад мудрого чоловіка. У стосунках час замислитися над спільним майбутнім. На роботі задумайтеся над початком нового проєкту.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Туз жезлів"

Ви зараз — вогонь. У стосунках проявіть внутрішній вогонь. А в роботі — активність.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Туз кубків"

Розкрийте ваше серце. У любові покажіть себе. А на роботі зайві емоції тільки будуть вам заважати.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Четвірка мечів"

Час перепочити. У стосунках зробіть невеличку перерву. А на роботі візьміть відпустку.

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