Гороскоп на 15 січня 2023 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 15 січня 2023 року розповідає, що Овнам слід працювати на результат, а Близнятам варто розслабитися.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 15 січня 2023 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Четвірка жезлів"

Працюйте на результат. Довіряйте партнеру у стосунках. У робочих питаннях шукайте однодумців.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Король кубків"

Працюйте над почуттями. У любові розкрийте свій потенціал. У робочих ситуаціях слухайте серця.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Десятка кубків"

Розслабтеся. Справи покращуються у стосунках та у робочих викладах. Сміливо рухайтеся вперед.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Закохані"

Йдіть одне до одного. У стосунках варто розслабитися. У робочих викликах шукайте однодумців.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Трійка пентаклів"

Працюйте та отримаєте результат. Але не забувайте про відпочинок. Тому працюйте і над стосунками. На роботі хваліть себе за зроблене.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Колесо Фортуни"

Все змінюється. У стосунках все може перевернутися з ніг на голову. На роботі готуйтеся до змін.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Королева кубків"

Рухайтеся до свого "Я". У любові прагніть більшого. У робочих справах дослухайтеся до інтуїції.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "П'ятірка кубків"

Іноді час зупинитися. У любовних перипетіях може бути боляче. У русі кар'єрними сходами знайте чого ви хочете.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Зірка"

Змінюйте цей світ і змінюйтеся самі. Дивуйте одне одного в стосунках. На роботі перепочиньте.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Дев'ятка мечів"

Вас чекають випробування. У стосунках очікуйте проблем. На роботі візьміть відгул.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Паж кубків"

Очікуйте чогось нового. У любові відкрийте щось нове. На роботі прислухайтеся до інтуїції.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Верховна жриця"

Досліджуйте енергію всередині себе. У стосунках працюйте над почуттями. У русі кар'єрними сходами слухайте свої почуття.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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