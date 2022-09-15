Гороскоп на 15 вересня 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 15 вересня 2022 року розповідає, що Левам слід бути більш м'якими з людьми, а Ракам можуть зробити боляче.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 15 вересня 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерика Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Четвірка жезлів"

Потрібно сконцентруватися на роботі. На ній слід гідно працювати. У стосунках потрібно виходити на новий рівень.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Колісниця"

Час рухатися вперед. У стосунках вирушайте на романтичне побачення. А на роботі очікуйте на відрядження.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Верховна жриця"

Дослухайтеся до інтуїції. У стосунках слухайте голос серця. На роботі зверніть увагу на підказки долі.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Двійка мечів"

Ви знаєте, що робити, але боїтеся зробити перший крок. У стосунках вам можуть зробити боляче. На роботі доведеться захищати своє.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Паж мечів"

Ви буваєте досить жорсткими з людьми. У любові намагайтеся не образити партнера. На роботі щосили рухайтеся вперед.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Правосуддя"

Шукайте баланс. У стосунках збалансуйте почуття та емоції. На роботі знайдіть золоту середину.

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ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Паж пентаклів"

Час просувати обраний проєкт. У стосунках спробуйте щось нове. У русі кар'єрними сходами вас очікують пригоди.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Шістка мечів"

Не зациклюйтеся на побуті. У стосунках варто рухатися одне до одного. На роботі очікуйте на випробування.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Сімка жезлів"

Доведеться боротися за своє. У стосунках продемонструйте силу. А на роботі - професіоналізм.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "П'ятірка пентаклів"

Доведеться затягнути пояси. У любові очікуйте на випробування. На роботі шукайте інший варіант для розвитку.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Дев'ятка кубків"

Ви досягнули чимало. Можете трішки розслабитися у стосунках. На роботі все складається просто чудово.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Повішений"

Змініть своє ставлення до ситуації. У стосунках все може піти шкереберть. На роботі дійте активніше.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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