Гороскоп на 15 вересня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Гороскоп на 15 вересня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро дозволяють осягнути істину.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 15 вересня 2021 року розповідає, що Рибам слід продемонструвати лідерські якості, а Скорпіонам - рухатися вперед.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 15 вересня 2021 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Вісімка пентаклів"

Потрібно працювати. У стосунках теж потрібна праця. На роботі додайте завзяття.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Король пентаклів"

Прислухайтеся до мудрих порад. У любові знайдіть щось спільне для вас. На роботі час розпочати новий проєкт.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Башта"

Очікуйте на зміни. У стосунках може з'ясуватися щось нове. У русі кар'єрними сходами вас очікують випробування.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Туз пентаклів"

Ситуація покращується. У любові сподівайтеся на більше. На роботі працюйте на результат.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Четвірка кубків"

Не відмовляйтеся від того, що вам пропонують. У любові не відганяйте від себе потенційних партнерів. На роботі не марнуйте свій час.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Самітник"

Варто перепочити. Візьміть паузу у стосунках. На роботі заплануйте відгул.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Двійка кубків"

Шукайте баланс у стосунках. У любові йдіть одне до одного. На роботі шукайте однодумців.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Вісімка жезлів"

Рухайтеся вперед. У стосунках додайте драйву. У любові очікуйте більшого.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Двійка жезлів"

Розпочніть новий проєкт. У любові йдіть напролом. На роботі відшліфуйте ваші вміння та навички.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Туз жезлів"

Додайте більше вогню. У стосунках насолоджуйтеся сексом. У русі кар'єрними сходами очікуйте нових випробувань.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Королева жезлів"

Покажіть внутрішній вогонь. У стосунках продемонструйте характер. На роботі додайте професійності.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Маг"

Опануйте свої почуття і відчуття. У любові збалансуйте раціональне та емоційне. На роботі проявіть свої лідерські якості.

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