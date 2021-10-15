Гороскоп на 15 жовтня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро дозволяють себе пізнати краще.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 15 жовтня 2021 року розповідає, що Близнят можуть образити, а Діви втомилися.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 15 жовтня 2021 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Королева кубків"
Розкрийте свій потенціал. У любові дійте відкрито. На роботі прислухайтеся до інтуїції.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Десятка жезлів"
Ви берете на себе більше, ніж можете подолати. У стосунках вас очікують випробування. На роботі буде важко.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Трійка мечів"
Вас можуть образити. У стосунках вас очікують нові виклики. А на роботі приховайте ваші почуття.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Місяць"
Приховане може стати явним. У любові працюйте над власними комплексами. На роботі страхи можуть вилізти на поверхню.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Десятка пентаклів"
Ситуація покращується. У стосунках відкрийте свої почуття. На роботі час трішки перепочити.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Вісімка кубків"
Ви втомилися. У стосунках буде нелегко. У русі кар'єрними сходами час перепочити.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Трійка кубків"
Святкуйте маленькі перемоги. У стосунках насолоджуйтеся успіхом. На роботі не забувайте про відпочинок.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Лицар жезлів"
Сміливо рухайтеся вперед. У стосунках йдіть назустріч другій половинці. На роботі поважайте свою позицію.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Сонце"
Вам світить сонце. У стосунках не варто сваритися. А у русі кар'єрними сходами зараз немає перешкод.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Шістка пентаклів"
Ви отримуєте маленькі, але винагороди. У стосунках очікуйте на сюрпризи. А на роботі сподівайтеся на премію.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Король мечів"
Пробуйтеся зм'якшити ваш характер. У стосунках покажіть ваше добре серце. А на роботі сміливо рухайтеся вперед.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Десятка кубків"
Насолоджуйтеся тим, що у вас є. У любові час розслабитися. А на роботі візьміться за новий проєкт.
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